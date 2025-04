Comune di Giussano / Comunicato stampa – Il maggio dei libri

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE 2025

23 aprile – 31 maggio

10 maggio, ore 10:15

22 maggio, ore 16:00

Biblioteca civica

Biblioteca civica

Hospice Giussano

Challenge lettura

Sfida di lettura per grandi e piccini

Libri e parole

Letture per bambini 0-3 anni

Letture di albi illustrati

A cura di Cristina Bertolini

23 aprile

Una rosa per un libro

Per celebrare la giornata del libro,

verrà donata una rosa come da

“tradizione catalana”

Sala Consiliare

Villa Mazenta

Diverzine. La fanzine incontra il

mondo delle neurodivergenze

Evento realizzato da “DivergenteMente”

12 maggio, ore 21:00

24 aprile, ore 14:30

La Stazione – casa delle associazioni

Biblioteca civica

Con Ulisse un viaggio di tre millenni

3° incontro – Conferenza storica.

Gioco-libro

Attività ludica 6-10 anni

Evento realizzato da “Circolo Ricreativo

Culturale l’84”

A cura di Cristina Bertolini

29 aprile e 6, 13, 20, 27 maggio

ore 15:00

Biblioteca civica

Fili colorati e libri raccontati

Creatività e lettura di brani tratti da

saggi e romanzi

29 aprile, ore 21:00

La Stazione – casa delle associazioni

Con Ulisse un viaggio di tre millenni

1° incontro – Conferenza storica.

Evento realizzato da “Circolo Ricreativo

Culturale l’84”

5 maggio, ore 21:00

La Stazione – casa delle associazioni

Con Ulisse un viaggio di tre millenni

2° incontro – Conferenza storica.

Evento realizzato da “Circolo Ricreativo

Culturale l’84”

14 maggio, ore 16:00

Biblioteca civica

Oltre le parole: dialoghi con

appassionati scrittori

Presentazione del libro “Tempi

supplementari. La guida essenziale per

una vita attiva dopo i 60 anni”

di Lino Longobardi

14 maggio, ore 21:15

Villa Mazenta

Vivere intensamente il reale

Presentazione del prof. Adriano

Dell’Asta del libro “Io non ho paura, non

abbiatene neanche voi” di Aleksej

Naval’nyj.

Evento realizzato da Centro culturale “Gaudì”

15 maggio, ore 21:00

“Il caffè delle vedove”

Villa Mazenta

Vivere intensamente il reale

“Pasolini Gaber. Il potere, la farsa, il

cuore”. Incontro con l’autore Valerio

Capasa.

Evento realizzato da Centro culturale “Gaudì”

9 maggio, ore 10:00

Spettacolo teatrale.

A cura dell’associazione “Compagnia dei gelosi aps”

19 maggio, ore 21:00

La Stazione – casa delle associazioni

Con Ulisse un viaggio di tre millenni

4° incontro – Conferenza storica.

Evento realizzato da “Circolo Ricreativo

Culturale l’84”

Baita degli alpini

Buone pratiche di lettura

Incontro dedicato ai genitori dei

bambini 0-12 mesi e ai loro piccoli

A cura delle volontarie NpL e di Gabriella Danielli

10 maggio, ore 10:00

“Del sentimento e della natura:

omaggio a Dante ed Antonio

Stoppani”

Spettacolo teatrale.

A cura dell’associazione “Architetti delle

parole”

22 maggio, ore 21:15

Villa Mazenta

Vivere intensamente il reale

Incontro con Federico Picchetto,

sacerdote e scrittore, sul libro

“Perdonare la notte”.

Evento realizzato da Centro culturale “Gaudì”

24 maggio, ore 15:00

Biblioteca civica

Silent Book party

Evento di lettura individuale e

disintossicazione digitale

24 maggio, ore 15:00

Parco Villa Sartirana

Mercatino del libro

Evento a cura delle associazioni del territorio

26 maggio, ore 21:00

La Stazione – casa delle associazioni

Con Ulisse un viaggio di tre millenni

5° incontro – Conferenza storica.

Evento realizzato da “Circolo Ricreativo

Culturale l’84”

Sala Consiliare

7 maggio, ore 21:15

29 maggio, ore 21:00

Sala Consiliare

“Bibliotecari per un giorno”

Spettacolo teatrale

A cura dell’associazione culturale

“Liberipensatori Paul

Valéry”

31 maggio, ore 14:30

Biblioteca civica

21 maggio, ore 21:00

Biblioteca civica

Gruppo di lettura “E…qui libri”

Durante l’incontro si discuterà del libro

“I cigni di Leonardo” di Karen Essex

Book Swap party

Evento di scambio libri nuovi e

usati per adulti e bambini

31 maggio, ore 10:00

Villa Mazenta

Biblioteca civica

Logos et iconos, talk e mostra

Mappe di Comunicazione divergente.

Inaugurazione presidio

“Nati per Leggere”

Iniziativa a cura

dell’Amministrazione Comunale

22 maggio, ore 21:00

10 maggio, ore 17:00

Cartoleria Nespoli Nino

A cura di Cristina Bertolini con l’Associazione

“Arca ODV-Volontari in Hospice”

Evento realizzato da “DivergenteMente”

Iniziativa patrocinata dal Comune

di Giussano

*Illustrazione di Stefano Dorigo in collaborazione con Romics per “Il Maggio dei libri 2025”

Attività a cura degli esercizi

commerciali del territorio