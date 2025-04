(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO) M.O., DE CORATO (FDI): «QUESTA E’ LA SCRITTA, CONTRO GIORGIA

MELONI, TIPICA A MILANO DEGLI ANNI DELLE BR APPARSA OGGI IN P.LE LAGOSTA.

SI INIZI AD ARRESTARE I 10 FERMATI»!*

[image: FOTO_1.jpeg]

*La scritta fatta oggi dai pro-Hamas in piazzale Lagosta durante il corteo*

Milano, 12 Aprile 2025 – «Questa vergognosa scritta, apparsa oggi in

piazzale Lagosta nei confronti di Giorgia Meloni, è la tipica azione a

Milano degli anni delle Brigate Rosse. Si inizi, da subito, ad arrestare i

10 fermati oggi»!

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato*.