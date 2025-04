(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 COMUNE DI PIACENZA

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 11 aprile 2025

Oggetto: Modifiche e limitazioni alla viabilità in centro storico

Domenica 13 aprile, dalle 10 alle 17, per consentire lo svolgimento in sicurezza di

un’iniziativa legata alla manifestazione “Interno Verde”, saranno vietate la

circolazione e la sosta – nei tratti segnalati – tra il civico 7b di via Cavalletto e

l’intersezione con corso Garibaldi. Contestualmente, i soli residenti, dimoranti e

fruitori di posti auto privati potranno percorrere il tratto tra il civico 7b di via

Cavalletto e via Calzolai (dove sarà vietata la sosta su entrambi i lati) nei due sensi di

marcia, nonché la stessa via Calzolai nel tratto tra via Mentana e piazzetta Grida.

Nella stessa via Mentana, il passaggio sarà consentito ai soli residenti, dimoranti e

fruitori di posti auto privati, che potranno percorrere via Calzolai nel tratto tra via

Mentana e piazzetta Grida.

Per consentire le operazioni di montaggio di una gru, nell’ambito dei lavori di

ristrutturazione della Cattedrale, dalle ore 7 di lunedì 14 aprile alle 19 di mercoledì

16, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via

Vescovado, dove – negli stessi giorni e orari – potranno transitare unicamente

residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso.

Sarà invece in vigore dalle ore 20 alle 24 di lunedì 14 aprile, nel tratto di via La

Primogenita antistante l’intersezione con via Crescio, un restringimento di carreggiata

con senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata, per consentire un