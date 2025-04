CS Ambito del Noncello: rendiconto di gestione 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 11 April 2025 Comunicato Stampa

Ambito del Noncello: rendiconto di gestione 2024

Pordenone, 11/04/2025

Batte a poco più di 31 milioni di euro il rendiconto di gestione 2024 dell’Ambito del Noncello (che riunisce in gestione associata i Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola) approvato dall’Assemblea dei sindaci e ratificato dalla Giunta di Pordenone in qualità di ente gestore.

Un bilancio consuntivo composto da 17 milioni per la parte vincolata (destinata a servizi e prestazioni assoggettati a vincolo nel trasferimento di origine, a progettazioni specifiche, alle spese per l’educativa e la comunità e alle progettazioni Pnrr) e da 14 milioni 374 mila euro per la parte non vincolata.

Nel complesso l’articolazione della filiera dei servizi dell’Ambito è stata in grado di dare risposta in modo puntuale, articolato e personalizzato ai bisogni di 7 mila utenti, raggiugendo così – in base al calcolo del numero medio di componenti dei nuclei familiari – 15 mila persone. La maggior parte dell’utenza si è collocata nell’area anziani e nell’area adulti, che pesano entrambe per un 38% sull’utenza complessiva.

L’area minori e l’area disabilità hanno invece interessato ciascuna il 12% dell’utenza.

————————————————–