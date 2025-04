(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 PAESI SICURI, CECILIA STRADA (PD): DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE NESSUN ASSEGNO IN BIANCO AL GOVERNO

Bruxelles, 10 aprile 2025 – “Le conclusioni dell’avvocatura generale della Corte di Giustizia dell’Ue contengono una serie di paletti che sconfessano, di fatto, il tentativo del governo di erodere l’accesso al diritto all’asilo col modello Albania.

Secondo la Corte, infatti, gli Stati membri possono sì attribuire lo status di Paese di origine sicuro indicando categorie limitate di persone a rischio di persecuzioni o violazioni gravi, ma solo a due condizioni: che si tratti di regimi pienamente democratici e che quelle persone siano escluse dalla presunzione di sicurezza.

Non può valere quindi per Paesi come Tunisia o Egitto, al centro di involuzioni democratiche e dove discriminazioni, persecuzioni politiche o violenze contro le minoranze sono all’ordine del giorno. Significa che chiunque provenga da questi Paesi e chieda asilo deve poter far richiesta con tutte le garanzie del caso. E quindi non con procedure accelerate, in una manciata di giorni, in condizioni di stress estremo, dopo lunghe traversate in mare e senza un adeguato diritto alla difesa come accaduto in Albania.