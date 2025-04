AGRICOLTURA, BIGNAMI (FDI): TUTELAMADE IN ITALY RAFFORZATA CON MINISTRO LOLLOBRIGIDA

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 *AGRICOLTURA, BIGNAMI (FDI): TUTELA MADE IN ITALY RAFFORZATA CON MINISTRO

LOLLOBRIGIDA*

“Con l’approvazione del Ddl agroalimentare in Consiglio dei Ministri, il

governo Meloni compie un altro importante passo nella direzione della

difesa del Made in Italy e della legalità nel settore agroalimentare.

Quest’ultimo risultato straordinario è stato possibile grazie alla visione

del ministro Francesco Lollobrigida, che ancora una volta dimostra di

mettere al centro della sua azione politica la tutela delle nostre

eccellenze e la valorizzazione delle produzioni italiane. Con

l’introduzione di nuovi reati come la frode alimentare e l’agropirateria,

l’inasprimento delle sanzioni e il rafforzamento dei controlli, si

colpiscono con forza le pratiche scorrette che danneggiano consumatori e

imprese oneste. Al tempo stesso, si semplificano le procedure per chi opera