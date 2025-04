(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 Caroppo (FI): ripristinare subito treni diretti estivi tra la Puglia e Roma

ROMA, 9 aprile – “Raggiungere la Puglia in treno questa estate rischia di

diventare un vero incubo per i lavoratori, gli studenti fuori sede e per i

turisti. Dal 10 giugno, infatti, non è previsto, al momento, nessun treno

diretto tra Roma e la Puglia e le uniche offerte disponibili prevedono più

cambi e alcune sfiorano addirittura le 12 ore. In pratica, si impiegherà

meno tempo per arrivare a Roma da New York o Pechino che da Roma a Lecce. È

una situazione inaccettabile, destinata a creare forti disagi ai pugliesi

che vogliono raggiungere la Capitale o rientrare in Puglia e che rischia di

mettere in ginocchio la stagione turistica pugliese, scoraggiando i

visitatori, soprattutto stranieri, a programmare un viaggio nella nostra

regione. Per questo motivo, ho inviato una richiesta formale di chiarimento

all’Amministratore Delegato di Trenitalia, Ing. Gianpiero Strisciuglio, non

solo per conoscere le ragioni di questa inspiegabile programmazione ma

soprattutto per chiedere l’immediato ripristino dei treni diretti che

collegano la Puglia a Roma”. Così in una nota il deputato pugliese e

Vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, On. Andrea Caroppo.