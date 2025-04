Al via domani 10 aprile “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”. Taglio del nastro alle 9

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

AL VIA DOMANI 10 APRILE “STUDIARE A PARMA. L’UNIVERSITÀ IN OPEN DAY”

Nella Sede centrale dell’Ateneo il Salone di orientamento e informazione sui corsi triennali e magistrali a ciclo unico. Stand, presentazioni dei corsi e dei servizi e molto altro.

Taglio del nastro alle 9.

Parma, 9 aprile 2025 – Da domani, giovedì 10 aprile, all’Università di Parma è tempo di Open Day. Torna infatti “Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma, frequentato ogni anno da migliaia di aspiranti matricole. Una “tre giorni” di salone dedicata ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico nella Sede centrale dell’Ateneo, in via Università 12.

Il taglio del nastro, con le autorità accademiche e cittadine, è in programma per le 9.

Il Salone offre come sempre l’opportunità di un contatto diretto, dal di dentro, con l’Università: è un’occasione da non perdere per informarsi, per “toccare con mano” l’offerta formativa e i tanti servizi dell’Ateneo di Parma, per “chiarirsi le idee” in vista della scelta del percorso di studi.

Sarà aperto giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 aprile dalle 9 alle 17, con orario continuato e ingresso libero.

Sarà possibile assistere alle presentazioni dei singoli corsi di studio (che saranno anche trasmesse in diretta streaming) e visitare gli stand nei quali saranno presenti docenti, tutor, studentesse, studenti e personale tecnico amministrativo per rispondere a ogni tipo richiesta su aspetti didattici e servizi. Sarà anche possibile visitare i Dipartimenti.