(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 Piacenza, 2 aprile 2025

*Oggetto: Tari, la proposta della Giunta comunale. Grazie alla lotta

all’evasione, per le utenze domestiche variazioni inferiori a un euro*

E’ aumentato di 193 mila metri quadri, rispetto all’anno scorso, il totale

delle superfici censite per il calcolo della Tari nella città di Piacenza:

un risultato importante, frutto in parte dell’iscrizione di nuove utenze,

ma dovuto soprattutto all’impegno dell’Amministrazione nella lotta all’e

vasione. Nel 2024 il Comune ha infatti notificato 343 avvisi di

riscossione, per una somma complessiva di 866.902 euro: a tanto

ammonta la cifra

dovuta dagli evasori totali, ovvero dai residenti che, a dispetto della

produzione di rifiuti del proprio nucleo familiare, o legata alla propria

attività imprenditoriale, non si sono registrati al sistema e non hanno mai

versato i corrispondenti importi.

“Il principio è semplice e riguarda la trasparenza e la correttezza nei

confronti di tutti i cittadini”, sottolinea la sindaca Katia Tarasconi,

“perché il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti, come

tutti i servizi pubblici essenziali, ha un costo operativo che, se

distribuito correttamente e in modo equo, in un contesto in cui tutti

rispettano le regole, va a gravare in misura minore su ciascun utente”. Di

qui l’intendimento della Giunta, che nelle prossime settimane sarà

sottoposto per la conferma definitiva – dopo l’approvazione formale della

relativa delibera – al vaglio della Commissione consiliare competente, al

parere contabile dei revisori e alla discussione dell’assise cittadina:

contenere al minimo indispensabile il fisiologico incremento della tariffa,

legato all’aumento del Piano economico-finanziario di Iren, scendendo per

le utenze domestiche dallo 0.38% medio di aumento del 2024 allo 0.24% di

quest’anno, mentre per le utenze commerciali la media non supererà un

+0,23%.

“Tradotto in numeri – spiega l’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli –

questo significa che per ogni nucleo familiare la Tari potrà subire una

variazione irrisoria compresa tra 44 e 81 centesimi di euro annui, in base

al numero dei componenti e alla metratura dell’abitazione: ad esempio, per

una famiglia di un componente, residente in un’abitazione di 88 metri

quadri, l’aumento annuo della tariffa sarà di € 0,44, mentre per una

famiglia di 6 componenti o più l’aumento annuo della tariffa sarà di €

0,81, considerando un appartamento di 110 metri quadri. Per quanto riguarda

le attività economiche, sempre in proporzione alle dimensioni, la

variazione media sarà di €9.73 annui”. Un valore, quest’ultimo, calcolato

sulla base della superficie media tra tutte le tipologie di utenze non

domestiche, per le quali il calcolo della Tari si differenzia in base alla

categoria di appartenenza.

Conclude Ceccarelli: “Nonostante il Piano economico-finanziario di Iren

preveda, per il Comune di Piacenza, una maggiorazione di spesa del 2.27%,

d’intesa con la sindaca e con i colleghi di Giunta riteniamo che questa non

debba essere a carico dei cittadini – per i quali, come già detto, le

variazioni percentuali non supereranno lo 0,24% – ma vada colmata,

innanzitutto, rafforzando i controlli e l’attenzione capillare nei

confronti di chi usufruisce in modo illecito di un servizio a beneficio

della collettività”.