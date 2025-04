(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

Domani, giovedì 3 aprile 2025, alle ore 17,30, a Palomar, Casa della

Cultura, si terrà la conferenza La montagna sul mare – L’Annunciazione

di Leonardo, tenuta da Antonio Natali, ex direttore delle Gallerie degli

Uffizi.

L’iniziativa rientra nella decima edizione del Capodanno

dell’Annunciazione, organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno, dal

Museo Terre Nuove e dal Museo della Basilica di Santa Maria delle

Grazie, in collaborazione della Fondazione MUS.E e con la

compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana.

Si tratta di un’opportunità unica per esplorare uno dei capolavori più

affascinanti della storia dell’arte, approfondendo la celebre opera di

Leonardo da Vinci e il suo contesto storico e iconografico.

Il Capodanno dell’Annunciazione rappresenta un’importante occasione di

riscoperta e valorizzazione delle tradizioni toscane, riprendendo

l’antico calendario in uso fino al XVIII secolo, quando l’anno civile

iniziava il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione. Ancora oggi, questa

ricorrenza è profondamente sentita e si inserisce in un ampio programma

di eventi dedicati alla promozione del patrimonio artistico e culturale

del territorio.

L’iniziativa si conferma, dunque, un appuntamento imperdibile per

cittadini, studiosi e appassionati d’arte, offrendo spunti di

riflessione e approfondimento su un tema di grande valore storico e

simbolico.