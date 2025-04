AVVISO PROROGA CESSIONE QUOTE CENTRO PADANE

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 02 April 2025 PROROGA AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DI PARTE DELLE QUOTE

AZIONARIE DETENUTE IN AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA DA PROVINCIA DI

BRESCIA, PROVINCIA DI CREMONA, COMUNE DI BRESCIA, CCIAA DI BRESCIA,

COMUNE DI CREMONA, CCIAA DI CREMONA – MANTOVA – PAVIA, AEM CREMONA

SPA, CCIAA DELL’EMILIA E AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE

OCCIDENTALE.

AVVISO DI PROROGA

Considerato che i soci sottoscrittori del Protocollo d’Intesa congiuntamente ritengono opportuno, al

fine di garantire una maggiore trasparenza e permettere una valutazione più approfondita della

situazione societaria, concedere ulteriore tempo per la presentazione delle offerte, in modo da

consentire agli eventuali partecipanti di esaminare con maggiore attenzione gli aspetti legati

all’operazione, anche alla luce delle richieste di documentazione e chiarimenti pervenute nel

frattempo;

Ritenuto che la proroga del termine per la presentazione delle offerte contribuirà a favorire una

partecipazione più ampia e consapevole alla procedura di gara;

LE NUOVE SCADENZE SONO LE SEGUENTI:

Termine ultimo per la presentazione delle

offerte

Ore 12.00 del 30 aprile 2025

Seduta pubblica per aggiudicazione

Ore 11:00 del 14 maggio 2025

Nel caso in cui gli operatori avessero già provveduto a costituire la cauzione provvisoria, è sufficiente far

predisporre un’appendice con l’indicazione della nuova data.

Il Funzionario Amministrativo E.Q.

del Settore della Programmazione e dei

Servizi Finanziari – Controllo di Gestione

della Provincia di Brescia

Dott. Alberto Lanzoni