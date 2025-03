(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 COMUNICATO STAMPA N. 6 del 2025

*Oggetto: *Mobilità infermieri all’azienda “Ruggi” di Salerno, il monito di

Carlo Lopopolo (Fials provinciale): “Serve trasparenza e rispetto delle

regole”

C’è chi riesce ad andarsene e chi, pur avendo tutte le carte in regola,

rimane bloccato. È quanto sta accadendo all’interno dell’Azienda

ospedaliera universitaria “Ruggi” di Salerno, dove alcuni infermieri in

attesa di mobilità volontaria si ritrovano inspiegabilmente fermi al palo.

Secondo quanto segnalato dalla Fials di Salerno, la situazione appare

sempre più confusa e priva di trasparenza: da un lato ci sono dipendenti

che hanno ottenuto il nullaosta e sono già stati trasferiti; dall’altro,

colleghi con gli stessi requisiti – e con i dovuti via libera dai loro

responsabili – si vedono negare il trasferimento senza alcuna motivazione

ufficiale.

“Non è possibile assistere a una gestione così arbitraria – denuncia Carlo

Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno -. Abbiamo casi di

infermieri bloccati nonostante la richiesta ufficiale dell’Asl, e altri a

cui è stato detto all’ultimo minuto che la procedura non può proseguire per

mancanza di graduatorie. Eppure lo stesso “Ruggi” ha recentemente assunto

nuovo personale proprio da quelle graduatorie. Come si spiega questo doppio

binario?”

La Fials salernitana denuncia anche la mancanza di comunicazione da parte

della direzione aziendale. “Abbiamo chiesto un incontro ufficiale con il

direttore generale – prosegue Lopopolo – ma dopo sette giorni nessuno ci ha

risposto. Questo silenzio è grave. Se entro una settimana non arriveranno

risposte concrete, saremo costretti a scendere in piazza con una

manifestazione e a presentare pubblicamente tutta la documentazione che

dimostra quanto sta accadendo”.

La Fials Salerno chiede chiarezza, rispetto delle regole e delle persone, e

l’immediato rilascio del nullaosta a chi ne ha diritto. “Non stiamo

chiedendo favori – conclude Lopopolo – stiamo solo pretendendo che vengano

rispettati i diritti dei lavoratori e il principio fondamentale delle pari

opportunità”.

IN ALLEGATO:

UNA FOTO DI CARLO LOPOPOLO, SEGRETARIO GENERALE DELLA FIALS SALERNO

*Ufficio Comunicazione Fials Salerno*

