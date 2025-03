CS ABRUZZO-MANOVRA, DEPOSITATO EMENDAMENTO D’ADDAZIO (FDI) – LA NOTA + SCHEDA ALLEGATA

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

*D’Addazio (FdI) : Un emendamento per tutelare le fasce più deboli e

garantire una vera redistribuzione del reddito*

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, *Leonardo D’Addazio*, ha

depositato questa mattina un emendamento alla manovra della Giunta

regionale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le tutele per le

fasce reddituali più basse. Un intervento che si inserisce nel quadro del

provvedimento promosso dal presidente *Marco Marsilio, *volto a garantire

maggiore equità fiscale e sostegno ai cittadini più vulnerabili.

“L’emendamento che ho proposto prevede che le risorse inizialmente

destinate a una riduzione generalizzata dello 0,10% su tutti i redditi

siano, invece, concentrate esclusivamente sui contribuenti meno abbienti –

spiega D’Addazio – in particolare, il testo introduce un sistema di

detrazioni fiscali che, tenendo conto dell’area no tax già prevista fino a

8.500 euro, aggiunge una curva proporzionale che consente di pagare meno

tasse rispetto al 2024 a tutti i contribuenti con un imponibile Irpef pari

o inferiore a 20.000 euro annui”.

D’Addazio illustra i benefici concreti dell’emendamento: “Questo significa

generare un risparmio per i redditi lordi mensili fino a 1.700 euro, con un

vantaggio che cresce al diminuire del reddito. Per fare un esempio pratico,

un cittadino con un imponibile Irpef di 10.000 euro nel 2024 ha pagato 173