COMUNICATO: Siglato l’accordo per la promozione del territorio

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 COMUNICATO STAMPA

GAL, PRO LOCO E AMMINISTRAZIONI COMUNALI IN RETE:

SIGLATO L’ACCORDO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Veglie, 28 marzo 2025 – Sottoscritto questo pomeriggio, alle ore 17:00, presso la sede del GAL a

Veglie, il protocollo d’intesa tra GAL, Associazioni Pro Loco e le Amministrazioni comunali del

comprensorio. L’accordo, fortemente voluto dalle parti, nasce quale risultanza delle attività di

ascolto avviate dal GAL in occasione della stesura del Rendiconto Sociale di Territorio. Durante gli

incontri di consultazione, è emersa con chiarezza l’esigenza delle associazioni di disporre di un

coordinamento strutturato e di una guida nella gestione di progetti complessi e iniziative di

promozione territoriale. Il GAL, riconosciuto come cabina di regia comune, ha accolto questa

richiesta e ha promosso quale prima iniziativa, la sottoscrizione del protocollo, finalizzato a

rafforzare la sinergia tra le Pro Loco e a favorire un approccio condiviso allo sviluppo del territorio.

“Grazie a questa intesa, il partenariato potrà beneficiare di un supporto organizzativo e strategico,

ottimizzando le risorse disponibili e migliorando l’efficacia delle azioni di valorizzazione della Terra

d’Arneo – dichiara il Presidente del GAL, Cosimo Durante. L’accordo rappresenta un passo

significativo verso una gestione integrata delle attività culturali, turistiche e di promozione locale,

con l’obiettivo di accrescere la competitività e l’attrattività dell’area”.

GAL TERRA D’ARNEO S.c.ar.l.

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) – Tel: +39. 0832. 970574

Ha preso parte all’incontro, seppur da remoto, Fausto Faggioli, coordinatore del progetto “Romagna

Autentica”, un’iniziativa che coinvolge ben 140 Pro Loco dell’Emilia-Romagna con l’obiettivo di

promuovere e commercializzare l’offerta turistica locale, valorizzando il patrimonio culturale ed

enogastronomico attraverso gli eventi organizzati dalle Pro Loco stesse. La sua testimonianza ha

fornito un importante spunto di riflessione sulle potenzialità di una rete strutturata e ben coordinata

per la promozione territoriale.

L’incontro ha sottolineato la volontà comune di fare squadra per affrontare le sfide del turismo

locale, adottando strategie condivise e favorendo lo scambio di buone pratiche tra territori con

esperienze affini. La firma del protocollo segna quindi un importante traguardo per la Terra d’Arneo,

aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione tra le Pro Loco e gli enti territoriali.

Ufficio Stampa GAL Terra d’Arneo

GAL TERRA D’ARNEO S.c.ar.l.

Via Mameli, 9 – 73010 Veglie (LE) – Tel: +39. 0832. 970574