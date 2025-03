(ARC) Salute: Riccardi, cambio di passo Asugi su dati interventi oncologici

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 Presentati i risultati del monitoraggio sulle liste d’attesa che

ha riguardato anche le visite specialistiche ambulatoriali

Trieste, 28 mar – “Siamo soddisfatti del cambio di passo che

il nostro sistema ha saputo imprimere su una tematica delicata e

complessa come quella delle liste d’attesa legate agli interventi

chirurgici oncologici e alle visite specialistiche ambulatoriali.

Una svolta determinata dagli ingenti investimenti garantiti

dall’Amministrazione regionale e dallo sforzo importante fatto da

Asugi. Questi risultati sono frutto di decisioni complesse e di

una riorganizzazione che va valutata nel tempo e con la dovuta

pazienza, evitando banali semplificazioni e tutte quelle

resistenze che certamente non fanno il bene delle persone.

Continueremo a lavorare per migliorare ancora”.

Lo ha affermato l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi che

questa mattina ha preso parte alla presentazione dei dati di

monitoraggio delle liste d’attesa sugli interventi chirurgici

oncologici e delle visite specialistiche ambulatoriali di Asugi.

“Dal 2019 – ha ricordato Riccardi – nel nostro Paese l’attivit?

prescrittiva ? aumentata del 44 per cento. Questo incremento di

richieste va indagato nel dettaglio soprattutto per

l’appropriatezza delle cure”.

“In questa partita gioca un ruolo determinante anche l’alleanza

con il privato accreditato. Stiamo lavorando – ha spiegato

l’assessore – per trovare il giusto equilibrio fra queste

prestazioni esterne e quelle aggiuntive richieste al personale

del nostro sistema sanitario, partendo da alcuni principi

cardine: l’universalit? delle cure che devono essere sicure e

gratuite indipendentemente dagli strumenti che possiamo mettere a

disposizione e la sostenibilit? del nostro sistema sanitario che

deve migliorare e diventare pi? efficiente anche per contrastare

la fuga dei professionisti”.

“Questi dati ci impongono una riflessione anche sulla rete

oncologica regionale. Ed ? anche necessario riportare a un giusto

equilibrio i volumi e le complessit? delle prestazioni garantite

tra gli ospedali hub e le strutture spoke. Un rapporto – ha

aggiunto l’assessore – che deve migliorare la qualit? e la

sicurezza dei servizi offerti ai cittadini”.

Nel corso della presentazione ? stato spiegato che Asugi ha

effettuato una revisione delle procedure di presa in carico e di

inserimento in lista di attesa del paziente, lavorando

sull’efficientamento dell’utilizzo delle sale operatorie.

I finanziamenti assegnati dall’Amministrazione regionale ad

Asugi, che nel 2025 sfiorano i 15 milioni di euro, stanno

consentendo l’aumento del numero di interventi in prestazione

aggiuntiva ed ? stato incrementato l’utilizzo delle sale con il

prolungamento dell’apertura, al fine di garantire il massimo

rispetto dei tempi.

Nell’ultimo periodo la percentuale di interventi chirurgici

oncologici in classe A, che prevedono un tempo massimo di attesa

di 30 giorni, ha sostanzialmente raggiunto il target previsto del

90 per cento. Inoltre, rispetto al 2019, il numero di operazioni

in grado di rispettare il tempo di attesa ? aumentata di oltre il

40 per cento con una riduzione che mediamente si attesta sui 20

giorni per ogni singolo caso.

Mettendo a confronto le prestazioni di specialistica

ambulatoriale del 2023 con quelle erogate nel 2024, Asugi

evidenzia inoltre un miglioramento della percentuale di rispetto

dei tempi di attesa in tutte le classi di priorit? per le

prestazioni monitorate. Un trend confermato anche nei primi mesi

del 2025.

Con l’occasione sono state anche presentate le iniziative di

comunicazione sul diritto di garanzia alle prestazioni. Per

accedere a questo percorso di tutela ? necessario, infatti, che

siano rispettati alcuni requisiti. Oltre a uno spazio dedicato

sul sito di Asugi, ? stata realizzata una brochure per fornire in

modo chiaro tutte le informazioni ai cittadini su questa tematica

e per conoscere le modalit? di accesso.

Questa opportunit?, attivata dall’Azienda nello scorso luglio, ha

consentito di gestire 3696 casi nel 2024 e 1567 nei primi due

mesi del 2025.

ARC/RT

281303 MAR 25