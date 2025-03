(ARC) Lavoro: Rosolen, Regione investe per occupazione equa e inclusiva

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 L’assessore: valorizzare capitale umano e welfare per trattenere

i giovani laureati e per attrarre nuove competenze

Pordenone, 28 mar – “La Regione, nella propria visione di un

mercato del lavoro etico e sempre pi? equo e sicuro, sta

lavorando a una norma di innovazione sociale che comprenda e

metta a sistema tutte le misure che possono rendere il mercato

del lavoro regionale pi? inclusivo e competitivo. Con il

coinvolgimento di tutte le parti datoriali e sociali, si punta

alla costruzione di un sistema allargato di reti che garantiscano

qualit? della vita, tutela del potere d’acquisto e formazione.

Solo investendo su capitale umano e sistema sociale di qualit?,

attraverso la partecipazione di tutte le parti, possiamo

trattenere e attrarre competenze per il sistema produttivo”.

Lo ha detto oggi pomeriggio l’assessore regionale al Lavoro,

istruzione e formazione, Alessia Rosolen, intervenendo in

videocollegamento al convegno inaugurale del progetto “La cultura

del lavoro: divulgare la legalit?, il lavoro in sicurezza e la

parit? di genere”, ideato in occasione di GO!2025 Capitale

europea della cultura, che avr? pi? appuntamenti nei prossimi

mesi. L’evento ? stato organizzato dal Consiglio provinciale

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, dall’ Associazione

nazionale Consulenti del Lavoro Unione Provinciale di Gorizia e

dall’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Gorizia. La

tavola rotonda di oggi, dal titolo “Europa unita per il lavoro

etico e sicuro”, ha visto coinvolti istituzioni e categorie di

Italia, Slovenia, Austria e Spagna ed ? stata incentrata sui temi

di lavoro etico, sicurezza, parit? di genere, legalit?.

Come evidenziato dall’assessore, siamo nel mezzo della

rivoluzione industriale pi? veloce di sempre, che ci pone di

fronte anche all’irrompere dell’intelligenza artificiale che va

accompagnata nel mercato del lavoro. “E’ ormai chiaro – ha

rimarcato Rosolen – che la competizione non pu? essere solo sul

costo del lavoro, ma serve investire in particolare su giovani e

donne”.

Evidenziando alcuni dati che mostrano come la Regione abbia

continuato negli ultimi anni a investire ingenti risorse sulle

politiche attive del lavoro, proprio con riferimento particolare

a giovani e donne, l’esponente dell’Esecutivo regionale ha

aggiunto: “Nell’ultimo anno, nonostante la crisi demografica e

l’invecchiamento della popolazione, abbiamo raggiunto il record

mai toccato prima nel numero assoluto di occupati. Tra questi,

oltre l’87 per cento ? costituto da lavoratori con contratto a

tempo indeterminato. Il tasso di occupazione medio in Friuli

Venezia Giulia – ha ricordato Rosolen – ha raggiunto il 69,8 per

cento, l’occupazione femminile ? salita al 63,9 per cento,

riducendo il ‘gender gap’ all’11,6 per cento. Continueremo – ha

assicurato l’assessore – a lavorare per diminuire ulteriormente

questo divario e per sostenere la qualit? dell’occupazione”.

In tema di lavoro etico e inclusivo, l’assessore ha poi ricordato

la recente approvazione del Programma triennale per il lavoro

delle persone con disabilit?. “Anche in questo caso – ha detto –

con il coinvolgimento delle associazioni e del Terzo settore, per

la prima volta sono state messe a sistema misure che ora possano

rispondere in maniera pi? efficace a partire dal percorso

scolastico e formativo per le persone con disabilit?”.

Un ulteriore passaggio dell’intervento dell’assessore ha

riguardato il tema della sicurezza nel lavoro. “Stiamo per

approvare – ha annunciato – il secondo Piano triennale sulla

sicurezza, che nasce da una visione precisa che ha portato il

Friuli Venezia Giulia a essere la prima Regione in Italia ad aver

inserito un percorso di formazione nella legge regionale

sull’istruzione”.

