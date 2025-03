CS – Lucio Caracciolo, Lamberto Dini, Sergio Vento – “L’America di Trump e la ricerca di un Nuovo Ordine Mondiale” – Circolo MAE – Venerdì 28 marzo 2025 ore 18:00

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

L’America di Trump e la ricerca di un Nuovo Ordine Mondiale:

Sfide ed opportunità per Europa e Cina

Diretta zoom:

Venerdì 28 marzo 2025, ore 18:00

Circolo del Ministero degli Affari Esteri – Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42, Roma

L’evento si propone di analizzare le implicazioni delle politiche estere dell’amministrazione

Trump e il loro impatto sugli equilibri geopolitici globali, con un focus particolare sulle

dinamiche che coinvolgono Europa e Cina. La discussione sarà guidata da autorevoli relatori

del panorama politico e diplomatico italiano e internazionale.

Tra i temi centrali:

1. Il ruolo dell’Europa nel contesto delle politiche estere di Trump e le risposte politiche

ed economiche alle nuove sfide globali.

2. Le dinamiche tra Stati Uniti e Cina e la loro influenza sul sistema internazionale.

3. Il futuro delle relazioni diplomatiche internazionali alla luce delle nuove priorità

politiche e strategiche.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali:

Pierluigi Testa – Presidente Think Tank Trinità dei Monti, Presidente Alumni Economia

Sapienza

Manfredi Mattei Filo della Torre – Segretario Generale della Fondazione Alberica Filo

della Torre

Special Guest – Relazione principale:

Lucio Caracciolo – Fondatore e Direttore della rivista Limes

Conclusioni:

Lamberto Dini – 22° Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio

Europeo

Sergio Vento – Già Ambasciatore a Belgrado, Parigi, ONU New York e Washington;

Consigliere Diplomatico di quattro Presidenti del Consiglio

Think tank “Trinità dei Monti”

Giardino Segreto c/o Hotel Palazzetto – Roma

trinitamonti.org

Associazione “Trinità dei Monti”