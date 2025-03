L’Aquila – Comunicato stamp, Giunta ok progetti per nuove mense

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

Giunta: via libera a nuove mense scolastiche in tre istituti per 780mila euro

Approvati dalla Giunta comunale i progetti di fattibilità tecnico economica (Pfte) per la realizzazione o l’ampliamento di nuove mense in tre plessi scolastici cittadini.

Gli interventi, per una somma che supera i 780mila euro, riguarderanno la scuola primaria del Torrione (215mila euro), la scuola primaria di San Francesco (158mila euro), e la scuola primaria di Pile, in via Salaria Antica Est, in cui sono previsti nuovi spazi per la refezione con un investimento di 410mila euro.

Si tratta di risorse ottenute in risposta all’avviso dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la concessione di finanziamenti nell’ambito della misura 4 del Pnrr, denominata “Istruzione e Ricerca”.

“I locali, nuovi o che verranno ingranditi rispetto all’esistente, consentiranno di valorizzare l’offerta didattica e ricreativa dei nostri istituti attraverso spazi in grado di rispondere in maniera ancor più puntuale alle esigenze di alunni, docenti e personale scolastico” ha commentato il sindaco, Pierluigi Biondi.