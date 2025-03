Al via Note a piccoli passi: guide all’ascolto della musica classica da 0 a 14 anni

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

Al via il nuovo progetto pilota di educazione all’ascolto per i più piccoli, ideato e promosso dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia.

Letture di racconti, poesie e filastrocche, ascolto di brani di musica classica ed esercizi di euritmia per stimolare la partecipazione attiva ed esplorativa dei più piccoli alla scoperta delle stagioni.

Appuntamento 31 marzo, 1 e 2 aprile al Museo di Storia Naturale

Note a piccoli passi è il titolo del nuovo progetto di educazione all’ascolto per i più piccoli, ideato e promosso dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, in particolare dalla Sala Consultazione e dalla Biblioteca dei Ragazzi.

Dedicata alla fascia di età 0-14 anni, l’iniziativa pilota si articola in tre appuntamenti, in programma il 31 marzo, il primo e il 2 aprile 2025, nella Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale, in viale Giuseppe Di Vittorio 31, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

In questa prima fase, saranno coinvolte le classi prime e seconde della scuola San Pio X, con bambine e bambini che parteciperanno ad un percorso capace di fondere diversi linguaggi per sollecitare una partecipazione attiva e dinamica.

Cureranno il progetto il bibliotecario e Direttore d’orchestra Marco Maria Lacasella, la bibliotecaria Elviranna Susanna e le bibliotecarie e i bibliotecari della Biblioteca dei Ragazzi. Questi ultimi, in particolare, illustreranno a docenti e alunni i percorsi bibliografici e il catalogo online dei ragazzi per cercare libri tematici e interdisciplinari, partendo dalla musica.

Alle letture di racconti, poesie e filastrocche si alterneranno visoni di immagini e opere d’arte. Un ruolo importante avrà l’ascolto di una selezione di brani di musica classica.

Accompagnati dal suono di una tastiera, in particolare, le bambine e i bambini eseguiranno anche esercizi di euritmia musicale, che prevedono piccoli movimenti del corpo in sintonia con ritmo, melodie e armonie.

Le melodie e le parole della Primavera sarà il tema del primo incontro, che si concentrerà sull’arrivo della bella stagione, per mostrare i mutamenti ciclici della natura attraverso varie forme espressive e artistiche.

Diverse le finalità del progetto: favorire l’apprendimento attivo delle bambine e dei bambini, sollecitare la loro espressione emotiva, esplorativa e relazionale, favorire il gioco creativo e ricreativo, accompagnare la fantasia, stimolare una prima coscienza ecologica.

La Biblioteca dei Ragazzi proporrà percorsi bibliografici a tema partendo dalla collana Musica disegnata e un po’ strampalata della casa editrice Carthusia. “Educare alla lettura significa allenare due competenze fondamentali come l’ascolto e l’empatia – precisa Milena Tancredi, Responsabile della Biblioteca dei Ragazzi -. D’altra parte – prosegue – educare alle immagini significa esplorare lo spazio, le forme, i timbri, i colori, i ritmi, la melodia di un movimento. Sono questi i primi passi verso la comprensione della musica, che può passare anche attraverso gli albi illustrati, dove testi e immagini si accompagnano all’ascolto di tracce musicali dedicate”, conclude Tancredi.