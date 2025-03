NOMINA SIMONA MULE’ COMUNE DI LATINA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Tiero (Fdi): “Congratulazioni al consigliere Simona Mulè per l’elezione a

presidente della commissione Attività produttive del Comune di Latina”

Roma, 25 marzo – “Intendo fare le mie congratulazioni al consigliere di

FdI, Simona Mulè, per l’elezione a presidente della commissione Attività

produttive del Comune di Latina. Simona può rappresentare un valore

aggiunto sulle tematiche legate allo sviluppo economico del capoluogo

pontino. Credo sia la persona giusta per dare un contributo giovane e

competente ad un settore fondamentale per una città in espansione come

Latina. Sono certo che saprà portare avanti l’incarico con impegno e

professionalità. Oggi più che mai il nostro territorio ha bisogno di

persone capaci che sappiano interpretare i bisogni e le esigenze del

tessuto produttivo. Adesso più che mai si avverte la necessità di fare

sistema e rafforzare la sinergia istituzionale per portare a casa risultati

fondamentali per la crescita della nostra città. Sono sicuro che Simona

Mulè saprà interpretare al meglio il ruolo che le è stato assegnato”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio