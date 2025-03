LA LEGA: IN AGENDA NESSUN INCONTRO DI SALVINI CON MUSK

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

Contrariamente da quanto sostenuto da alcuni media e solo per amor di verità, si precisa che al momento non è in agenda alcun viaggio di Matteo Salvini negli Stati Uniti e quindi non è previsto alcun incontro tra il Vicepremier ed Elon Musk.

Così una nota della Lega.