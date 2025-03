(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 22 March 2025 MAFIA. DE CORATO (FDI): CRIMINALITA’ NIGERIANA E’ CANCRO DA ESTIRPARE

“La mafia nigeriana è un cancro da estirpare. Per questo quando abbiamo istituito la commissione Antimafia in questa legislatura insistemmo molto sull’allargamento del campo di indagine anche alla mafia straniera. I sei arresti di oggi, tra Roma e Brescia, con una coda addirittura nella tranquillissima Islanda, sono solo uno dei colpi inferti in questi anni dalle Procure alla criminalità organizzata nigeriana. La tratta di esseri umani, sulla quale questi esseri spregevoli fanno cassa sulla pelle di uomini e soprattutto donne, è un delitto orribile. La riduzione in schiavitù, lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sono solo alcuni dei reati di cui sono accusati. Per quanto è nelle sue competenze, la commissione bicamerale Antimafia continuerà a essere vicina alla Procura Nazionale Antimafia e alle sue diramazioni sui territori”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, capogruppo del partito in Commissione Antimafia.

