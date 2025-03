ESERCITO: GIURANO GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MILITARE TEULIÉ

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2025

cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola Militare Teulié* Milano,

22 marzo 2025. Si è svolta stamattina presso l’Arco della Pace di Milano la

cerimonia di giuramento degli allievi del corso “Platone III”, alla

presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo

d’Armata Carmine Masiello, e del Comandante per la Formazione,

Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo

Lamanna. Al termine dell’allocuzione del Colonnello Antonio Calligaris,

Comandante della Scuola e al cospetto della Bandiera d’Istituto, decorata

di Medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito, i 75 Allievi della Scuola

Militare “Teulié” hanno risposto emozionati e all’unisono con un convinto e

fragoroso “Lo giuro!” alla consueta formula di rito.

Il solenne atto di fedeltà alla Repubblica Italiana sancisce l’ingresso a

pieno titolo degli allievi nei ranghi dell’Esercito. Il Capo di Stato

Maggiore dell’Esercito, rivolgendosi agli allievi giurandi nel corso del

suo intervento ha sottolineato: “*Oggi, simbolicamente, entrate nella

grande famiglia dell’Esercito, una famiglia amata dalla Nazione, rispettata

per la sua dedizione, le sue elevate professionalità e competenze e per lo

spirito di sacrificio. Una famiglia che ha però delle regole immutabili nel

tempo, che affondano le radici nella nostra formazione e che, nonostante un

mondo in continua e rapida evoluzione, ci guidano nella vita di tutti i

giorni: servire la Patria significa anche anteporre il bene della

collettività a sé stessi, quando è necessario, mettere il destino degli

altri prima di noi stessi. La nostra è una vita senza scorciatoie, basata

sull’impegno e sullo studio, che richiede capacità di confrontarsi con la

fatica e di non mollare mai, perché abbiamo il dovere di essere pronti e

preparati, come sempre nel passato, per garantire pace e sicurezza. I

giovani sono la risorsa più preziosa del Paese. Siamo orgogliosi e onorati

della vostra scelta.*”

Tra il pubblico alte cariche politiche, istituzionali e religiose quali

l’Onorevole Paola Maria Chiesa, membro della IV Commissione Difesa,

l’Assessore alla sicurezza della regione Lombardia, il Presidente del

Consiglio comunale di Milano, il Gonfalone della città di Milano, e le

rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Calorosa è

stata la partecipazione dei familiari degli allievi, giunti da tutta Italia

emozionati e orgogliosi del traguardo raggiunto dai rispettivi figli dopo

il primo intenso semestre di permanenza presso la Scuola. Appassionata

infine è stata la presenza, con conseguente sfilamento in coda ai Reparti

in armi, dei numerosi ex allievi dell’Istituto che si sono ritrovati e

stretti attorno ai “fratelli” frequentatori. Nel corso della cerimonia, il

Comandante della Scuola Militare Teulié, ha riconsegnato al Presidente del

Consiglio Comunale, Dott.ssa Elena Buscemi, il Primo Tricolore simbolo

delle “Cinque Giornate” di Milano, custodito ed esposto presso l’Istituto,