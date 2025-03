(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 UNIVERSITÀ. ROSCANI(FDI) INACCETTABILE VIOLENZA IN LUOGO SIMBOLO DI CONFRONTO E CRESCITA CULTURALE

“Ancora una volta, un ateneo italiano è stato teatro di un inaccettabile e vile episodio di violenza. A Pavia, un militante di Azione Universitaria è stato vigliaccamente aggredito in un attacco premeditato da parte di gruppi legati agli ambienti dell’estremismo di sinistra, che continuano a diffondere un clima di tensione e intimidazione all’interno delle università. È intollerabile che istituzioni nate per il libero confronto delle idee si trasformino in luoghi dove la violenza diventa strumento di sopraffazione politica. L’università deve restare un simbolo di libertà, rispetto e crescita culturale, non un’arena per atti squadristi che minano la democrazia e il civile dibattito. Auspico che le autorità facciano al più presto luce sull’accaduto individuando i responsabili”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Gioventù Nazionale, Fabio Roscani.

