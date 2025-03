(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 MAFIA. DE CORATO (FDI): A MILANO HA PROLIFERATO DA QUANDO CI SONO GIUNTE CENTROSINISTRA

“Il sindaco di Milano Sala concorda nell’analisi che in città le tre mafie abbiano una sola testa e un coordinamento unico e grazie a questo sono più pericolosi che altrove. Del resto si tratta di una tesi della Procura avvalorata da fatti e crimini ben precisi e indagini accurate. Si tratta, però, di un fenomeno relativamente recente che si è sviluppato durante gli anni delle giunte di centrosinistra, prima con Pisapia e ora con lui. L’inoperosità durante questi anni, di fronte a una serie di attività criminali tipiche delle organizzazioni mafiose, ha fatto sì che questo fenomeno proliferasse. Prima di decrivere la situazione attuale sarebbe bene che il primo cittadino di Milano analizzasse anche le cause che hanno portato a questa situazione di degrado e che facesse finalmente un mea culpa”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, capogruppo del partito in commissione Antimafia ed ex vicesindaco delle giunte milanesi di centrodestra.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati