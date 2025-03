(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 21 March 2025 COLOMBO (FDI): VALORIZZARE COMPETENZE E IMPRESE ITALIANE DI IA

“Quanto sia importante l’intelligenza artificiale non lo scopriamo oggi. L’attenzione del governo per questa tecnologia che permea molte delle nostre applicazioni quotidiane, nasce principalmente dalla necessità di colmare il gap nel settore dell’IA che l’Italia ha accumulato negli ultimi vent’anni. Dobbiamo adottare politiche che valorizzino le competenze e le imprese italiane di IA, intensifichino la collaborazione con università e centri di ricerca, garantiscano la protezione dei dati e consentano di trattenere i talenti che si occupano dei IA nel nostro Paese. Ricordo che portare un ragazzo alla laurea costa alla famiglia e allo Stato non meno di 170.000 euro. Formare un giovane per poi vederlo scappare all’estero rappresenta una perdita umana e professionale da evitare a tutti i costi”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo a margine del convegno sull’IA nella Pubblica amministrazione organizzato da Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati