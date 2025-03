(ALL.FOTO) MILANO, OCCUPATO ALTRO STABILE SUI NAVIGLI, DE CORATO: «IN VIA E.PONTI 10 PRIMA DI CORTEO DAX SABATO U.S. OCCUPATO ALTRO STABILE DAI NO-GLOBAL. MI AUGURO CHE QUESTURA INTERVENGA».

(AGENPARL) - Roma, 17 Marzo 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*Nella foto a sinistra lo stabile di via E. Ponti 10, sui Navigli a Milano,

occupato dagli anarchici prima del corteo Dax vive di sabato scorso. Nella

foto al centro alcune scritte offensive nei confronti delle Forze

dell’Ordine. Nella foto a destra il cancelletto di ingresso dello stabile

occupato e chiuso con catena e lucchetto*

Milano, 17 Marzo 2025 – «Da alcuni giorni, i Centri Sociali hanno occupato

la struttura di via Ettore Ponti al numero 10 a Milano motivandone la

stessa con “abbiamo appena liberato uno spazio in via Ettore Ponti 10, in

una città come Milano da dieci anni sempre più rivolta al profitto, che

animeremo nel corso di questi giorni”. Questa è un’altra struttura occupata

abusivamente nel quartiere dei navigli, dopo l’occupazione del Centro

Sociale “Cuore in Gola”. Mi auguro che la Questura di Milano, quanto prima,

interverrà. E’ ora che questi no-global e anarchici, la finiscono con

queste azioni illegali a discapito dei cittadini onesti e per bene. Come si

può notare dalle foto allegate, questi abusivi si sono impossessati

dell’intera struttura dapprima legandone con una catena e lucchetto il

cancello di ingresso, poi scrivendo e insultando attraverso i muri

confinanti, le Forze dell’Ordine. Nel Ddl Sicurezza, già approvato alla

Camera e in approvazione in via definitiva al Senato, ci sono importanti

norme che prevedono pene severe nei confronti di tutte quelle attività di

occupazione e abusivismo che nel nostro Paese, nell’ultimo decennio, sono

andate particolarmente di moda. In particolare, per coloro i quali

occuperanno gli immobili, in maniera arbitraria, violenza o in modo

fraudolento, ci sarà una pena da 2 a 7 anni. Mi auguro che l’iter al Senato

venga approvato in tempi ristretti affinché chi sbaglia e non rispetta la

Legge, finalmente, dovrà iniziare a pagarne le dovute conseguenze».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*