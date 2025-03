(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 **“Non numeri ma persone”, una mostra dedicata a chi ha perso la vita

sul lavoro**

/sabato 8 marzo 2025/

47 foto di lavoratori e lavoratrici ritratti nei momenti della loro vita,

poi strappata sul lavoro.

Compongono “Non numeri ma persone”, mostra promossa dall’Associazione

nazionale per la sicurezza sul lavoro “Ruggero Toffolutti” che sarà

inaugurata lunedì prossimo 10 marzo alle 15 in Palazzo Strozzi Sacrati a

Firenze dal presidente Eugenio Giani, assieme a un rappresentante

dell’associazione.

La mostra, che intreccia “parole e immagini di chi ha perso la vita sul

lavoro”, è un’esposizione ideata da Yuri Leoncini e Valeria Parrini

Toffolutti, quest’ultima presidente onoraria dell’associazione creata nel

1998 in memoria del figlio, giovane operaio ucciso da un ingranaggio alla

Magona di Piombino mentre lavorava in un’impresa dell’indotto.

Nata nel 2009 con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di

Livorno, dei Comuni di Piombino e della Val di Cornia, il sostegno di

Unicoop Tirreno e la collaborazione di Premio Leoncini, la mostra ha

conosciuto da allora oltre cento allestimenti in fabbriche, scuole, piazze,

muri delle città, sedi istituzionali, musei, teatri, assemblee in ogni

parte del Paese. Nel tempo si sono aggiunte altre immagini e l’allestimento

nella sede della giunta regionale toscana sarà il 106°.