CTIM – Comunicato per la diffusione

(AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2025

(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 Il Comitato Tricolore esprime solidarietà per le

Contestazioni all’ istituto scolastico Rossellini di Roma contro il sen

Menia per una sua presentazione sulle foibe .

E’ vergognoso quanto accaduto al Segretario Generale del Ctim Roberto

Menia, a seguito di una contestazione all’ Istituto Scolastico Rossellini

di Roma per un evento dedicato alle Foibe, in cui gli è stato impedito di

parlare .

Roberto Menia è il padre della legge del 10 Febbraio dedicato al Ricordo .

Questi atteggiamenti di intolleranza e di negazionismo, oggi nel 2025, non

devono trovare spazio .

La storia si deve raccontare, anche quella più tragica, dove si è lasciato

un segno indelebile a comunità intere, e alla nazione, ci vuole rispetto .

“Sen. Menia, continua nel tuo percorso di informazione, di racconto e

riflessione, la gente per bene che è la maggioranza, e i famigliari delle

vittime delle foibe te ne saranno grati”, dichiara il Com.Te Vincenzo

Arcobelli presidente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo.