[Comune Palermo] +++ Modifiche alla viabilità per “La Domenica Favorita” e Commemorazione dei Defunti

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Questo fine settimana, il Comune richiama l'attenzione della cittadinanza
sulle modifiche alla viabilità previste in città in occasione della settima
edizione de "La Domenica Favorita" e il tradizionale afflusso di cittadini
nei cimiteri per la Commemorazione dei Defunti. Per garantire lo
svolgimento in sicurezza della manifestazione e agevolare gli spostamenti
nelle aree interessate, sono state predisposte specifiche misure di
regolamentazione del traffico e della sosta, con chiusure stradali, sensi
unici e divieti che interesseranno diverse zone di Palermo. *Domani,
domenica 1° novembre*, in particolare, il Parco della Favorita sarà
interessato da chiusure al traffico e limitazioni alla circolazione*: viale
alle 14.30, con ulteriori provvedimenti nelle strade limitrofe. *Nelle aree
cimiteriali, invece, le misure di regolamentazione della circolazione e
della sosta saranno in vigore l'1 e il 2 novembre, dalle ore 7 alle 17.
La Polizia Municipale invita i cittadini a prestare attenzione alla
segnaletica temporanea, a programmare per tempo gli spostamenti e a seguire
le indicazioni del personale preposto, al fine di agevolare la circolazione
e garantire la sicurezza durante entrambe le iniziative.
*La Domenica Favorita: chiusure e divieti di sosta*
In occasione della manifestazione, domani, domenica 1° novembre, sarà
chiuso al traffico veicolare il Parco della Favorita, con particolare
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e, comunque, fino a cessate esigenze.
Il provvedimento interesserà anche:
corrispondenza del cosiddetto Piazzale dei Matrimoni;
Favorita Duca degli Abruzzi;
la tenuta della Real Favorita, in corrispondenza del Cancello Giusino.
Sono, inoltre, previsti divieti di sosta con rimozione coatta su entrambi i
lati dei viali e delle strade di collegamento interessati, dalle ore 7 alle
ore 15 e, ove necessario, fino a cessate esigenze.
Castelforte e il civico 20, oltre che in corrispondenza del Piazzale dei
auto ai veicoli muniti di contrassegno per persone con disabilità, con la
persona titolare del contrassegno a bordo.
*Per raggiungere i percorsi alternativi sarà possibile utilizzare gli assi
*La mobilità interna al parco sarà garantita da tre bus navetta AMAT.*
L'azienda provvederà inoltre alle necessarie modifiche dei percorsi delle
linee di trasporto pubblico interessate dalle limitazioni.
Sono previste specifiche disposizioni per consentire ai residenti di via
secondo le modalità stabilite dall'ordinanza e previa verifica da parte del
personale della Polizia Municipale.
*Commemorazione dei Defunti: modifiche alla viabilità nelle aree
cimiteriali*
In occasione della Commemorazione dei Defunti, le disposizioni per la
regolamentazione della circolazione e della sosta nelle strade in
prossimità dei cimiteri cittadini saranno in vigore l'1 e il 2 novembre,
dalle ore 7 alle ore 17.
Nell'area del cimitero di Santa Maria di Gesù sono previsti:
il divieto di sosta con rimozione nello slargo antistante il cimitero,
fatta eccezione per gli spazi riservati ai veicoli al servizio delle
persone con disabilità;
Gesù compreso tra le vie Falsomiele e Regione Siciliana;
il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nel tratto compreso
tra il civico 310, l'ingresso del cimitero e la stradella di accesso al
Monastero;
istituito il divieto di sosta con rimozione nell'intera piazza, fatta
eccezione per gli stalli delimitati, e diverse strade cittadine nelle aree
interessate dagli accessi ai cimiteri.
sarà inoltre istituito il divieto di transito, con esclusione dei veicoli
riservati alle persone con disabilità*.
Nelle aree interessate saranno predisposti anche spazi riservati alla sosta
degli autobus AMAT, secondo quanto previsto dall'ordinanza.
Maggiori dettagli nelle ordinanze allegate.