Meloni: “Questa terra è esempio dell’Italia che vogliano costruire

*Alessandro Ciriani*: "L'Italia è cambiata e noi cambieremo l'Europa"

*Emanuele Loperfido*: "Il nostro Paese rappresenta oggi un modello di

stabilità e serietà"

*Luca Ciriani*: "Siamo la destra che è riuscita a costruire una classe

dirigente e di governo"

*Arianna Meloni*: "Friuli Venezia Giulia esempio dell'Italia che vogliamo

costruire e difendere"

Teatro "Mascherini" di Azzano Decimo tutto esaurito per ascoltare i

rappresentanti di Fratelli d'Italia a livello europeo, nazionale e locale.

Un incontro che ha confermato la compattezza di un partito pronto per le

prossime sfide elettorali con programmi organici, profili di altissimo

livello e, soprattutto, una visione chiara dell'Italia e dell'Europa.

L'evento, promosso assieme al gruppo ECR, è iniziato con un minuto di

silenzio per le vittime dell'incidente aereo in Bosnia, dove sono deceduti

quattro nostri militari in missione di pace, a cui è stato dedicato l'inno

nazionale. La prima relazione è toccata all'europarlamentare *Alessandro

Ciriani*, che ha affrontato il caro energia che colpisce tutti i cittadini

europei. Lo stesso commissario *Dan Jørgensen* ha dichiarato che questo

inverno saranno 50 milioni gli europei che faranno fatica a riscaldarsi.

"Il collegamento tra i territori e le istituzioni centrali ed europee è

cruciale, specialmente in una fase complessa caratterizzata da inflazione,

carovita e rincari energetici – ha detto –. È fondamentale comprendere che

le decisioni più rilevanti per la nostra quotidianità vengono assunte a

Bruxelles: le normative del Parlamento europeo, della Commissione e del

Consiglio impattano in modo diretto sulla vita di cittadini e imprese. La

crisi energetica non è una questione unicamente italiana, ma riguarda

l'intero continente, con approvvigionamenti scarsi e costi dei carburanti

elevati dovuti alle tensioni internazionali. Si possono mettere in campo

palliativi, si può tentare di arginare una crisi, ma senza la risoluzione

dei problemi di carattere internazionale sarà difficile trovare la panacea

su tutto continua a fare promesse che non sono sostenibili. Oggi più che

mai occorre un governo responsabile, che parli con chiarezza e con

sincerità ai cittadini e che agisca con determinazione qui, in Europa e nel

mondo".

Il riferimento è ovviamente a quello di *Giorgia Meloni*, "che ha

dimostrato nei fatti di saper guidare il governo più stabile d'Europa,

diventando un punto di riferimento riconosciuto in tutte le cancellerie

europee".

"In Europa – ha continuato Alessandro Ciriani – Fratelli d'Italia

all'interno del gruppo ECR sta cercando di mitigare gli sciagurati effetti

di quindici anni del governo di centrosinistra e della sua visione

ideologica e dogmatica chiamata Green Deal. Oggi però qualcosa, purtroppo

ancora molto lentamente, sta cambiando. Oggi sono tutti costretti ad

ammettere che quello che dicevamo era assolutamente giusto. E cioè che

l'Europa si è risvegliata debole in difesa, si è accorta di non avere

alcuna sovranità dal punto di vista energetico, alcuna autonomia dal punto

di vista tecnologico ed è completamente scoperta dal punto di vista delle

materie prime".

Presenti in sala tra il pubblico numerosi amministratori locali (tra cui il

sindaco di Pordenone *Alessandro Basso*), consiglieri regionali (tra

cui *Markus

Maurmair*) e anche altri parlamentari, tra cui il deputato *Walter Rizzetto*,

che è anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Sullo scenario

italiano è quindi intervenuto il deputato *Emanuele Loperfido*.

"La crescita di Fratelli d'Italia – ha detto – affonda le radici nel legame

viscerale con il territorio, nella lealtà verso i cittadini e nella

coerenza dei nostri valori. In un contesto internazionale instabile che ha

travolto molti governi europei, l'Italia rappresenta oggi un modello di

stabilità e serietà: con Giorgia Meloni abbiamo messo in sicurezza i conti

pubblici, abbattendo il deficit dall'8,1% al 3,1% e risparmiando 25

miliardi all'anno di interessi sul debito. Risultati concreti che ci hanno

permesso di sbloccare 14 miliardi di euro di flessibilità per sostenere

famiglie e imprese, senza mai mettere le mani in tasca ai cittadini.

Vogliamo anche un'Europa forte e autorevole, che superi la finanza per

rimettere al centro i valori, le proprie radici culturali e la tutela della

manifattura, restituendo al nostro Paese il ruolo da protagonista che gli

spetta".

A portare la testimonianza dell'intenso lavoro nelle stanze del governo è

stato il ministro *Luca Ciriani*.

"Noi siamo la destra che ha radici profonde e una storia che non

rinneghiamo, ma che sa essere contemporanea e guardare lontano – sono le

sue parole –. Abbiamo fatto la scelta più difficile e coraggiosa: non

accontentarci di un partitino di testimonianza del 2%, ma candidarci a

governare. E così abbiamo creato una classe dirigente, partendo dall'essere

il partito più piccolo e superando le previsioni di chi ci dava per

spacciati, fino a diventare la classe dirigente di questo Paese. In un

contesto internazionale tra i più difficili dal dopoguerra, segnato da

crisi e conflitti che hanno fatto crollare governi in mezza Europa,

l'Italia rappresenta oggi un'eccezione straordinaria di stabilità e serietà

grazie alla guida di Giorgia Meloni e a una gestione economica rigorosa. E

di fronte a un'opposizione frammentata e priva di visione, ridotta a un

'campo largo' tenuto insieme solo dalla logica del potere, noi continuiamo

a tenere la barra dritta: difendiamo la legalità, sosteniamo con fermezza

le forze dell'ordine contro ogni forma di violenza e intolleranza, e

pretendiamo il rispetto delle regole e della nostra identità. L'Italia è

cambiata in meglio, e continueremo a lavorare con la stessa passione per

dare un futuro solido, sicuro e prospero al nostro Paese".

Prima ancora, a introdurre la serata è stato *Pier Francesco Cardente*,

membro della Direzione provinciale di Fratelli d'Italia, che ha ricordato

come "solo pochi anni fa era difficile immaginare di avere un semplice

sindaco e invece siamo arrivati ad avere un presidente del Consiglio dei

ministri che ha fatto così grandi cose in questi anni, che nell'interesse

dei cittadini sarebbe una sventura consegnare l'Italia al campo largo".

Quindi il primo cittadino *Massimo Piccini* ha ricordato come Azzano Decimo

sia un valido esempio del grande lavoro fatto dal partito sul territorio:

non solo esprime sindaco e vicesindaco con una solida base elettorale, ma

ha raggiunto alle Europee del 2024 addirittura il 48 per cento. "È un

grande onore, quindi, avere questa sera qui Arianna Meloni" ha aggiunto.

E appunto le conclusioni sono state affidate ad *Arianna Meloni*,