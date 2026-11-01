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Toscana

Castiglione della Pescaia protagonista a Ecomondo 2026: la Sindaca Elena Nappi partecipa al confronto nazionale sul futuro delle comunità costiere

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - La tutela delle coste, la gestione sostenibile delle risorse idriche, l'adattamento ai cambiamenti climatici e lo sviluppo della blue economy sono i temi che verranno trattati al convegno "Ocean Arena – Ecomondo 2026 – Patto Blu dei Due Mari: dalla governance costiera alla rete nazionale delle Città Marine" , in programma martedì 3 novembre presso la Fiera di Rimini.
All'iniziativa interverrà la Sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, in rappresentanza del G20Spiagge, in qualità di Vice Coordinatrice e responsabile del Tavolo Ambiente del network, portando il contributo e l'esperienza di una realtà che, come molte altre comunità marine italiane, si confronta quotidianamente con le complessità di gestione del proprio territorio.

Un incontro che rappresenta un'importante occasione di confronto nazionale sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra i Comuni costieri, promuovendo strategie condivise per affrontare sfide che non conoscono confini territoriali: erosione costiera, cambiamenti climatici, salvaguardia degli ecosistemi marini, qualità delle acque, gestione delle risorse idriche, intrusione salina e sostenibilità delle attività turistiche ed economiche legate al mare.

«Sono onorata di rappresentare il network G20Spiagge – afferma la sindaca Elena Nappi – ad Ecomondo, il principale appuntamento internazionale in Europa e nel bacino del Mediterraneo dedicato alla green economy, alla circular economy (economia circolare) e alla transizione ecologica, un palcoscenico importante per continuare a far conoscere la battaglia che come comunità marine portiamo avanti da anni e che è approdata anche in parlamento affinché sia approvata una legge a tutela delle località turistiche che soffrono dell'effetto fisarmonica e che sono il motore trainante del turismo italiano».

Il confronto di Ecomondo sarà inoltre un momento significativo per valorizzare il ruolo del G20Spiagge , il network che riunisce i Comuni costieri italiani caratterizzati da importanti flussi turistici, Comunità Marine che condividono problematiche che richiedono strumenti di governance adeguati, politiche pubbliche mirate e una maggiore capacità di coordinamento tra istituzioni.

«Grazie al "Patto Blu dei Due Mari" si rafforza e si amplia l'accordo di collaborazione istituzionale tra i comuni italiani unendo il Mar Tirreno ed il Mar Adriatico attraverso una rete dedicata alla governance costiera, alla sostenibilità ambientale e alla blue economy. La presenza di Castiglione della Pescaia è significativa anche per il ruolo che Anci Toscana mi ha assegnato in qualità di responsabile delle "Politiche del Mare e promozione della costa" che ben si sposa con le tematiche e gli obiettivi di questo incontro».

(AGENPARL)
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