Albania, cresce la protesta contro Edi Rama: chieste le dimissioni alla vigilia del rapporto UE sulle riforme

La contestazione contro il primo ministro albanese si intensifica dopo le tensioni del 31 ottobre. Studenti e opposizione scendono in piazza con iniziative distinte, mentre si avvicina la valutazione della Commissione europea sul percorso di adesione del Paese.

La richiesta di dimissioni del primo ministro Edi Rama domina il confronto politico in Albania, dove le manifestazioni del 31 ottobre hanno riportato la tensione nelle strade di Tirana e accentuato lo scontro tra governo, opposizione e movimenti studenteschi. Le proteste, alimentate dalle accuse di corruzione, dalle difficoltà economiche e dal malcontento per le condizioni dell’istruzione e le prospettive occupazionali, arrivano in una settimana particolarmente delicata per il Paese. Il 4 novembre è infatti prevista la pubblicazione del rapporto della Commissione europea sull’allargamento, un documento che esaminerà anche i progressi compiuti dall’Albania nel percorso di adesione all’Unione europea. La coincidenza tra la pressione delle piazze e l’appuntamento di Bruxelles pone il governo davanti a due questioni strettamente collegate sul piano politico: la tenuta del consenso interno e la credibilità delle riforme necessarie all’integrazione europea.

Le manifestazioni di sabato hanno interessato diversi punti della capitale. Gli studenti si sono radunati davanti al ministero dell’Istruzione, mentre l’opposizione ha organizzato una protesta nei pressi della sede del governo. Nel corso della giornata si sono verificati scontri con le forze dell’ordine, lanci di pietre e ordigni incendiari, cassonetti dati alle fiamme e interventi della polizia con idranti e lacrimogeni. Alcuni manifestanti si sono diretti verso gli uffici del primo ministro, in un clima di crescente tensione che ha riportato al centro del dibattito nazionale sia le ragioni della protesta sia la risposta delle autorità. Gli episodi di violenza hanno segnato la cronaca della giornata, ma la contestazione ha radici più ampie e coinvolge il rapporto tra cittadini e istituzioni, la percezione della corruzione e le difficoltà di una parte della popolazione, soprattutto giovanile, a costruire prospettive economiche e professionali nel Paese.

Studenti e opposizione, due percorsi distinti

La mobilitazione non si presenta come un fronte compatto sotto un’unica direzione. Accanto ai partiti di opposizione, che contestano apertamente il primo ministro, si è sviluppata una protesta studentesca intenzionata a mantenere una propria autonomia. Durante le iniziative del 31 ottobre, secondo le ricostruzioni della giornata, gli studenti hanno respinto il tentativo dell’opposizione guidata da Sali Berisha di unirsi al loro corteo. La scelta segnala una distinzione importante: il malcontento verso l’esecutivo non coincide necessariamente con il sostegno alle forze politiche che intendono sostituirlo. Per una parte dei giovani, la protesta riguarda infatti anche la qualità dell’istruzione, l’accesso al lavoro, il costo della vita e la richiesta di un cambiamento nel funzionamento delle istituzioni, questioni che non si esauriscono nella contrapposizione tra maggioranza e opposizione.

Rama ha difeso la continuità dell’azione di governo, richiamando i rischi che le violenze e l’instabilità potrebbero comportare per il percorso europeo dell’Albania. L’esecutivo ha mantenuto una linea di fermezza nei confronti dei disordini, accompagnandola con aperture al dialogo con gli studenti e con proposte di intervento sulle difficoltà economiche. Resta aperto il confronto sulla gestione dell’ordine pubblico, perché la necessità di impedire danneggiamenti e aggressioni deve confrontarsi con la tutela del diritto di manifestare pacificamente. Anche la Commissione europea ha richiamato questi principi, condannando gli episodi di violenza e sottolineando l’importanza di una risposta proporzionata da parte delle forze dell’ordine. La questione è particolarmente sensibile per un Paese candidato all’ingresso nell’Unione europea, nel quale il funzionamento delle istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti fondamentali costituiscono elementi essenziali del processo di adesione.

Il 4 novembre il rapporto europeo sull’allargamento

In questo contesto, il rapporto sull’allargamento atteso per il 4 novembre assume un rilievo politico particolare. La Commissione europea è chiamata a valutare i progressi dell’Albania nel percorso di avvicinamento all’Unione, con attenzione alle riforme dello Stato di diritto, al funzionamento della giustizia, alla lotta alla corruzione e alla capacità amministrativa delle istituzioni. Il documento non avrà il compito di pronunciarsi sulla permanenza di Rama alla guida del governo, né rappresenterà un giudizio diretto sulle rivendicazioni avanzate dai manifestanti. Le sue valutazioni potranno tuttavia incidere sul dibattito interno, perché riguarderanno alcuni degli stessi ambiti istituzionali che alimentano la contestazione politica e sociale. Per l’esecutivo, un riconoscimento dei progressi compiuti costituirebbe un elemento da valorizzare; eventuali rilievi sulle riforme ancora incomplete offrirebbero invece nuovi argomenti ai critici del governo.

La settimana che si apre mette dunque l’Albania davanti a un passaggio delicato. Nelle strade di Tirana cresce la pressione sull’esecutivo, mentre sul piano europeo si attende una valutazione del percorso di riforme intrapreso dal Paese. Sono due processi distinti, ma destinati a incontrarsi nel confronto pubblico: il primo riguarda la fiducia dei cittadini nel governo e nelle istituzioni, il secondo la capacità dell’Albania di rispettare gli impegni assunti per l’adesione all’Unione europea. Dopo le tensioni del 31 ottobre, la contestazione resta il principale elemento di pressione politica interna; il rapporto del 4 novembre rappresenta invece il prossimo appuntamento istituzionale attraverso il quale verranno esaminati i risultati e le criticità del cammino europeo di Tirana.