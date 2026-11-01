(AGENPARL) - Roma, 1 Novembre 2026 - Roma, 31 ottobre 2026 – "A essere violente sono le politiche di questo governo, che mette i poveri contro i ricchi e ignora la giustizia sociale. Basta con la lotta di classe al contrario. La gente ha bisogno di attenzione e di rappresentanza. Ma a questo ovviamente vanno aggiunte le proposte, coraggiose e radicali: quindi il salario minimo, più risorse per la sanità, la tassazione degli extraprofitti e lo stop alla spesa per il riarmo. Bisogna cambiare completamente rotta rispetto alle politiche di Meloni, perché dopo quattro anni del suo governo stiamo andando verso il baratro economico e sociale." Ha dichiarato la Deputata M5S Chiara Appendino in un'intervista al Fatto Quotidiano
Trending
- CORTEI, APPENDINO (M5S): “VIOLENTE SONO LE POLITICHE DEL GOVERNO CHE PORTANO A BARATRO
- Diesel russo in Europa nonostante l’embargo, Novak solleva il caso della tracciabilità dei carburanti
- Castiglione della Pescaia protagonista a Ecomondo 2026: la Sindaca Elena Nappi partecipa al confronto nazionale sul futuro delle comunità costiere
- Comunicato Stampa – Villabate – I Carabinieri arrestano un 20enne per detenzione di droga – sequestrate dosi di hashish e crumble
- FIORE (FN): “BLOCCARE IL GOLPE IN ATTO IN POLONIA E SERBIA
- L’Iran designa Royal Navy e RAF come organizzazioni terroristiche: la risposta di Teheran al sostegno britannico alla guerra contro la Repubblica Islamica
- Albania, cresce la protesta contro Edi Rama: chieste le dimissioni alla vigilia del rapporto UE sulle riforme
- [Comune Palermo] +++ Modifiche alla viabilità per “La Domenica Favorita” e Commemorazione dei Defunti
- Germania, la Generazione Z scende in piazza in 34 città: proteste contro il caro vita e la leva militare, scontri nella notte
- Meloni: “Questa terra è esempio dell’Italia che vogliano costruire
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu