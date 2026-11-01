FIORE (FN): “BLOCCARE IL GOLPE IN ATTO IN POLONIA E SERBIA

Nelle ultime ore si è sviluppata una situazione di gravissima crisi istituzionale in Polonia e di altrettanto grave censura politica in Serbia. Tusk ha occupato la Corte Costituzionale aprendo ad una gravissima frattura tra potere politico-legale e potere liberal di sinistra incline a eliminare le libertà politiche e di espressione. In Serbia ieri sera Fiore è intervenuto in appoggio della Informer TV, considerata pro Vucic, che rischia la chiusura a breve per un intervento liberticida assurdo volto a eliminare dal servizio pubblico la più importante televisione serba.

Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova e presidente dell'Alliance for Peace and Freedom, fa sapere che si incontrerà _ad horas_ con il coraggioso deputato europeo polacco Grzegorz Braun per agire in contrasto con le forze che stanno oscurando la giustizia e le libertà in Europa.