(AGENPARL) – sab 08 marzo 2025 **Al via ‘Eccellenza di Toscana’, Giani: “Al fianco della nostra

tradizione agricola”. Saccardi: “L’enoturismo per la Regione Toscana è

un aspetto fondamentale”**

“Continua e si rafforza il nostro impegno alla Toscana terra di

tradizione agricola e capofila in Europa in tema di innovazione”. Lo

afferma il presidente Eugenio Giani, che questa mattina ha partecipato alla

Stazione Leopolda di Firenze, assieme alla vicepresidente e assessora

all’agricoltura Stefania Saccardi, all’apertura di Eccellenza di Toscana,

l’evento dedicato al tasting promosso da Ais Toscana, l’associazione

italiana sommelier.

La manifestazione raccoglie ogni anno centinaia di produttori di vino, ma

anche di olio e birra, attivi sul territorio regionale.

“Il valore della produzione del settore agricolo della Toscana supera i

3,7 miliardi di euro”, ricorda il presidente ribadendo il sostegno della

Regione “a tutela di 18260 aziende legate a 90 Dop e Igp di cibo e vino,

con un fatturato di 1,4 miliardi di euro, un record in Italia”.

“L’enoturismo per la Regione Toscana, che è stata una delle prime a

muoversi con una legge ad hoc a cui poi abbiamo affiancato anche una legge

sull’oleoturismo, è sicuramente un aspetto fondamentale”, sottolinea la

vicepresidente Saccardi. “Oltre a promuovere un prodotto – aggiunge – si

promuovono un territorio, le sue caratteristiche, i suoi valori, portando a

far vedere anche direttamente come quel prodotto nasce, di cosa è frutto,

di cosa è conseguenza; le persone possono poi ammirare la bellezza del

territorio che dà luogo a quel prodotto straordinario che è il vino. È

un aspetto di primaria importanza anche perché sempre di più il turismo,

ce lo dicono i dati, è legato all’enogastronomia e non solo all’aspetto

storico artistico dei nostri territori. L’importanza della Toscana in

questo quadro complessivo è dimostrata dal fatto che una produttrice

toscana, Violante Cinelli Colombini, è la presidente del Movimento Turismo

del Vino: anche questo testimonia il valore che ha la nostra regione”.