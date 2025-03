Installazione “Korf 17”, iniziativa realizzata in coerenza con norme e procedure

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

ven 07 marzo 2025

procedure

venerdì 7 marzo 2025

In relazione al dibattito sull’installazione in piazza Duomo delle due

opere denominate Korf 17, realizzate dall’artista Emanuele Giannelli, gli

uffici della Regione Toscana forniscono questi ulteriori elementi di

precisazione, fermo restando che il dibattito non ha investito né le

valutazioni di natura artistica, né le procedure seguite.

L’iniziativa è pienamente coerente con le norme, gli obiettivi e gli

stessi principi dello Statuto della Regione Toscana, che all’articolo 4

pone tra le finalità da perseguire anche “l’accesso alla cultura come

bisogno individuale e valore collettivo”.

Inoltre la legge regionale 21/2010, “Testo unico delle disposizioni in

materia di beni, istituti e attività culturali”, assegna particolare

attenzione all’arte contemporanea diffusa sull’intero territorio. Ai sensi

della legge 22/2002, poi, la Regione approva ogni anno il Piano Generale

delle attività di comunicazione, fra le quali, al fine della

valorizzazione dell’offerta culturale toscana, rientrano l’organizzazione

di eventi, convegni e mostre, che possono riguardare sia l’ambiente interno

che esterno di Palazzo Strozzi Sacrati.

Nello specifico, in data 17 gennaio 2025 è pervenuta al Settore

Comunicazione, competente per materia, la comunicazione di cessione

gratuita di diritti di utilizzo delle due statue di Emanuele Giannelli, da

posizionare davanti la sede istituzionale. Il 31 gennaio è stata avviata

la pratica di richiesta di suolo pubblico, completa di relazione tecnica

fornita dall’artista. Il 18 febbraio è arrivato il parere positivo della

Conferenza di Servizi del Suap, che richiama il parere favorevole espresso

dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (nota prot. n.

4564 del 18 febbraio).

Si tratta dello stesso iter previsto in diverse precedenti occasioni quali

l’installazione dell’opera di Sauro Cavallini “Balletto Multiplo”, a

cura del Comune di Firenze in accordo con Regione Toscana in quanto

collocata davanti la sede regionale; l’installazione, in occasione della

partenza del Tour de France, di 11 maxi biglie dell’artista Karl Kopinski;

la mostra dei mezzi storici e di un elicottero della Guardia di Finanza per

i 250 anni della Guardia di Finanza.

Alla luce delle normative e delle procedure con i relativi permessi e

pareri, si è pertanto ritenuto di autorizzare l’artista Emanuele Giannelli

all’installazione delle suddette opere contestualmente alla installazione

di The Watcher a fianco della Basilica di San Lorenzo in collaborazione con

l’Opera Medicea Laurenziana, che già nel 2022 aveva permesso

l’installazione di un’altra opera dell’artista Mr Arbitrium.