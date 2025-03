Cs. n.109 Presentazione della mostra “Gli egizi e i doni del Nilo” + locandina

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

(AGENPARL) – ven 07 marzo 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.109

Presentazione della mostra “Gli egizi e i doni del Nilo”

Giovedì 13 marzo, alle ore 18.30, la Chiesa del Collegio di Maria Addolorata (Chiesa della Badia, in Corso Italia) accoglierà la presentazione della mostra “Gli egizi e i doni del Nilo”, in programma dal 13 aprile a Palazzo Garofalo – Museo della Cattedrale di Ragusa.

La presentazione di marzo sarà l’occasione per scoprire in anteprima l’imperdibile esposizione che offrirà a Ragusa un viaggio nello splendore millenario dell’antico Egitto. L’incontro di anticipazione sarà curato dal celebre critico Sergio Gaddi, che racconterà il progetto di mostra in una narrazione avvincente, con immagini, musica e video, per un’immersione nella cultura e nella storia dell’antico Egitto. Sarà inoltre distribuita l’informativa con l’offerta educativa correlata alla mostra, con attività e visite pensate per scuole di ogni ordine e grado, per gruppi adulti, visitatori individuali e famiglie.

La partecipazione è gratuita.

“A un mese dall’apertura – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – è tempo di iniziare a sbirciare “Gli egizi e i doni del Nilo”. Fin dall’annuncio alla Bit di Milano abbiamo registrato curiosità e desiderio di partecipazione crescenti, ed è opportuno continuare a coinvolgere tutta la città in questa mostra-evento che caratterizzerà il nostro 2025. Dopo gli incontri con tanti portatori di interesse, culturali ed economici, che hanno espresso il desiderio di partecipare attivamente a questo lungo e importante momento per Ragusa, dopo l’avviso pubblico con cui chiunque può proporre idee e progetti collaterali, è tempo di cominciare a entrare nell’atmosfera della mostra, acquisendo ulteriore consapevolezza della sua qualità e del suo valore. Vivremo in Centro storico un’anteprima che rappresenterà il primo passo del cammino con cui Ragusa torna nel circuito delle grandi esposizioni nazionali”.

“Sarà una presentazione che vuole abbracciare tutti – prosegue l’assessore al Centro storico, Giovanni Gurrieri – cittadini, operatori, studiosi, curiosi. Guidati dalla narrazione di Sergio Gaddi cominceremo a scoprire i reperti in esposizione, vivendo un momento importante che segnerà il passo dei prossimi mesi. Sarà infatti per Ragusa una grande sfida da cogliere tutti insieme, che coinvolgerà innanzitutto il nostro Centro storico ma non si limiterà a questo: le aspettative in termini di presenze, le collaborazioni interprovinciali che abbiamo intrecciato e la copertura regionale e nazionale dell’evento ci dicono già che tutto il nostro territorio sarà attore fondamentale. La macchina è già partita e giovedì 13 cominceremo a comprendere cosa vivrà Ragusa nei prossimi sei mesi”.

“Gli egizi e i doni del Nilo” è promossa dal Comune di Ragusa con il sostegno della Fondazione Federico II di Palermo, prodotta da Arthemisia in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e curata da Paolo Marini.

Giovanni Iacono