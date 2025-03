7 Mar, Calderoli: “Buona festa a tutte le donne, oggi, domani e ogni giorno

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2025

Si oggi, con un giorno di anticipo, lo so. Ma vorrei che questo augurio non valesse solo per oggi come vigilia o per domani come Festa della donna. Non deve essere l’eccezione di un singolo giorno, ma la regola di tutto l’anno.

Vorrei semplicemente, e anche io lavoro per questo ogni giorno, che questa festa non debba più essere celebrata solo l’8 marzo, ma distribuita ogni singolo giorno del calendario, avendo raggiunto una totale parità dei sessi in termini lavorativi, retributivi, di carriera e in ogni senso.

Per cui buona festa delle donne a tutte, oggi, domani e ogni altro giorno, e avanti, tutti insieme, nella battaglia per una completa parità di diritti e soprattutto avanti insieme, per quanto mi riguarda, nella battaglia contro la violenza sulle donne, contro la loro discriminazione e sottomissione”.

Lo afferma in una nota il sen. Roberto Calderoli.