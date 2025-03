Agricoltura: Mattia (FdI), puntare alla riforma della Pac

(AGENPARL) - Roma, 6 Marzo 2025

(AGENPARL) – gio 06 marzo 2025 “E’ necessario puntare con vigore alla riforma della Politica Agricola

Comune, la cosiddetta Pac, che ci vedrà protagonisti assoluti a Bruxelles

nei prossimi giorni quando ci confronteremo sullo scacchiere europeo.

Andiamo avanti così mettendo al centro del dibattito politico i temi

dell’agricoltura, dell’agroalimentare e della pesca italiana”. Lo ha detto

il deputato Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di

Fratelli d’Italia, aprendo a Roma, i lavori del convegno “Politica agricola

comune e visione italiana: dialogo e strategie istituzionali”, organizzato

dal Centro Studi Italia e Valore. “Fondamentale – ha aggiunto Mattia – la

centralità dell’agricoltura nel preservare il legame millenario tra terra,

popolazione, allevamento e cibo, così come la necessità di proteggere le

eccellenze enogastronomiche italiane, veri patrimoni culturali e

fondamentali presidi territoriali. Un legame che l’Italia continua a

solidificare, come dimostrato anche da recenti ricerche. I dati Istat

certificano un traguardo storico per l’agricoltura italiana: l’Italia si

posiziona al vertice dell’UE27 per valore aggiunto agricolo, superando

Francia e Germania, con un incremento del +9,0% nel 2024, pari a 42,4

miliardi di euro. “ Per questo- ha concluso Mattia – diventa fondamentale

rafforzare il Sistema Italia, fondato sulla collaborazione tra istituzioni

e operatori del settore, come leva strategica per garantire competitività e

crescita”.