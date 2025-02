CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 27 Febbraio 2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

mer 26 febbraio 2025 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino cieli coperti sulle regioni di nord-est e sulla Romagna, ampie

schiarite altrove. Al pomeriggio tempo in progressivo miglioramento con

cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo

asciutto, senza particolari variazioni; isolati fenomeni possibili nella

notte sulle Alpi orientali.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti ovunque salvo qualche apertura sulle coste

Laziali. Al pomeriggio precipitazioni sull’Abruzzo e sulle coste del medio

Adriatico, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata si

rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti con isolate piogge sulla Calabria,

soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni

peninsulari, invariato altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli

irregolarmente coperti, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al

centro-nord e sulla Sardegna, in calo al sud.

