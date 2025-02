CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 25 febbraio 2025 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino cieli cieli nuvolosi con associate piogge sparse e neve su Alpi

e Appennini oltre i 1200-1300 metri, più asciutto sui settori occidentali.

Al pomeriggio poche variazioni con quota neve in lieve calo. In serata e

nella notte residui fenomeni tra Emilia Romagna e Triveneto con neve sulle

Alpi fin verso gli 800-900 metri e in Appennino fino ai 1000-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e neve in Appennino oltre i

1500-1700 metri. Al pomeriggio ancora instabilità specie sul versante

adriatico con precipitazioni da isolate a sparse e neve sui rilievi oltre i

1400-1500 metri. Tra la serata e la notte ancora residui fenomeni,

soprattutto tra Marche e Abruzzo con quota neve in calo fin verso i

1100-1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse lungo il

versante tirrenico e sulla Sicilia occidentale. Al pomeriggio

precipitazioni in estensione su tutte le regioni con acquazzoni e

temporali, più asciutto sulla Sardegna. In serata e in nottata ancora

instabilità con piogge sparse e fenomeni più sporadici sulle Isole

Maggiori, neve fin verso i 1100-1400 metri.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al

Sud, massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l’Italia.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos