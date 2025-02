Siti Keu di Pontedera, Bucine e SR429, aggiornamento sulle attività in corso

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

corso**

Si terrà mercoledì 26 febbraio, alle ore 11, presso la Sala Pegaso di

Palazzo Strozzi Sacrati, in Piazza Duomo, 10 a Firenze, la conferenza

stampa per fornire un aggiornamento sulle attività in corso in relazione

ai siti tre siti in cui è stato utilizzato materiale riciclato contenente

“keu” di Pontedera (PI), Bucine (AR) e Strada Regionale 429 (FI).

Vi parteciperanno, oltre al presidente della Regione Toscana, Eugenio

Giani, e all’assessora regionale all’ambiente, economia circolare, difesa

del suolo e Protezione civile, Monia Monni, il generale di Brigata

dell’Arma dei Carabinieri – commissario unico alle bonifiche, Giuseppe

Vadalà, il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri – subcommissario

alle bonifiche e Capo divisione del coordinamento operativo e attuazione

interventi, Nino Tarantino, il direttore generale di ARPAT, Pietro

Rubellini, e il direttore della Direzione tutela dell’ambiente ed energia

della Regione Toscana, Andrea Rafanelli.