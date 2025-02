COMUNICATO STAMPA – Italia – Emirati : Pichetto sigla due accordi strategici in settore energetico e minerali critici

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

Italia – Emirati : Pichetto sigla due accordi strategici in settore energetico e minerali critici

Mou firmato a margine della prima visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti

Roma, 24 febbraio 2025 – Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha siglato un accordo strategico con il suo omologo emiratino per consolidare la collaborazione bilaterale in materia di energia tra i due Paesi. L’accordo è stato siglato a margine della prima visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Più in particolare l’intesa, firmata alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente Al Nahyan, mira a promuovere l’attuazione di progetti settoriali di interesse comune nel settore energetico attraverso scambi di esperienze e best pratice, nonché all promozione di investimenti, ricerca e sviluppo, progetti strategici anche in collaborazione con Paesi terzi. “ Italia ed Emirati consolidano ulteriormente le reciproche relazioni economiche e industriali, puntando a realizzare sinergie in un settore strategico come quello energetico”, ha affermato Pichetto. “Dall’idrogeno rinnovabile alla cattura e stoccaggio di carbonio, dall’ energia nucleare di nuova generazione ai combustibili sostenibili, inclusi i biocarburanti, dalle energie rinnovabili ai minerali critici, passando per le reti intelligenti e le interconnessioni elettriche : i due Paesi collaboreranno per sostenere le proprie aziende nella transizione verso modelli di sviluppo più sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, aiutandole al contempo a coglierne le opportunità di crescita connesse”. L’attuazione vedrà coinvolte le agenzie governative competenti, i governi subnazionali, le autorità di regolamentazione indipendenti e le imprese del settore privato dei rispettivi Paesi e verrà coordinata da un comitato congiunto composto dal Dipartimento Energia Futura del Ministero dell’Energia e Infrastruttura degli Emirati Arabi Uniti ed il Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica italiano. Nel corso della stessa giornata infine, il ministro Pichetto, insieme al ministro Urso, ha firmato un secondo MoU sul settore minerario con il Ministro degli Investimenti emiratino, per rafforzare la cooperazione nell’esplorazione, estrazione, lavorazione, riciclo e commercializzazione dei minerali critici, promuovendo pratiche sostenibili tra i rispettivi Paesi.

