Beko, Giani: “Da Regione massimo impegno. No a strumentalizzazioni”

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 “Nessun disimpegno, tutto il contrario. Noi siamo impegnati a sostenere per

quanto è nelle nostre competenze la lotta dei lavoratori e la prospettiva

di investimenti per l’attività industriale Beko a Siena. Semplicemente non

siamo stati invitati alla riunione di oggi al Ministero, addirittura

attribuendo posizioni alla Regione che mai sono state richieste od oggetto

di interlocuzione, compiendo grave scorrettezza istituzionale. Vi è una

chiara volontà di mistificare con parole false e improprie, quali

“disimpegno”, il ruolo della Regione, ad oggi molto importante per

sollevare, amplificare, difendere le ragioni dei lavoratori Beko di Siena.

Invece che unire il ruolo delle Istituzioni si cerca di dividere e

strumentalizzare, provocando danno alla lotta dei lavoratori e all’impegno

per salvare la realtà industriale di Siena. Chiariremo in tutte le sedi

questo irresponsabile comportamento che emerge dalla nota Mimit su Beko.”

Così il presidente Eugenio Giani sulla vicenda Beko ed in particolare in

merito alla nota del Mimit