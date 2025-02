Comunicato stampa_Sciroppo di teatro, a Morciano domenica 23 febbraio lo spettacolo Pollicino

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

domenica 23 febbraio torna Sciroppo di Teatro® con lo spettacolo Pollicino, liberamente ispirato alla favola di Charles Perrault.

Morciano di Romagna (RN), 21 febbraio 2025 – Domenica 23 febbraio (inizio ore 17) torna all’Auditorium di Morciano la rassegna di teatro per famiglie a cura di Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli assessorati alla cultura, alla sanità e al welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Per questo secondo appuntamento il Teatro dell’Orsa porta in scena Pollicino. Lo spettacolo percorre il filo narrativo della fiaba originale con alcune variazioni drammaturgiche e narra la storia di sette fratellini abbandonati nel bosco che per uscirne incappano nella casa dove abita l’orco. Pollicino è una delle più belle storie di Perrault, una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo i più piccoli. La storia inizia con un momento generale di difficoltà, la Grande Privazione, tanta fame, pochi affetti, niente soldi. Ed ecco che anche i piccoli si trovano a domandarsi: come si fa quando i genitori non ci sono? E quando la crisi morde anche i bisogni più elementari, il cibo, la casa, la scuola? Un vecchio armadio per le scope diventa lo scenario magico della storia. Dagli sportelli si affacciano i personaggi tra battute divertenti e rovinosi balletti.

Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco.

Nella provincia di Rimini domenica 23 febbraio Sciroppo di Teatro® fa tappa anche a Rimini con Granny e il lupo.

Il prossimo appuntamento a Morciano è domenica 23 marzo con La Bianca, la Blu e la Rossa.

L’edizione 2025 di Sciroppo di Teatro® è sostenuta da Fondazione di Modena, Fondazione Marchesini Act, Coop Alleanza 3.0 ed EmilBanca.

Informazioni e biglietteria

Auditorium Pina Renzi

Orari di biglietteria

Presso la biblioteca comunale G. Mariotti – via Pascoli 32, Morciano di Romagna.

Giovedì dalle 16 alle 19, venerdì e sabato dalle 10 alle 13

Nei giorni di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio presso l’Auditorium.

Vendita online su vivaticket.it

Costo dei biglietti: 7 euro gli adulti e 5 euro i bambini fino ai 15 anni; 3 euro con il libretto di Sciroppo di Teatro®

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

