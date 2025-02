Rassegna Protagonista il Mandolino XIII ed – Concerto 22/02/2025

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

Associazione Ensemble Mandolinistico Estense APS

Nell’ambito della Rassegna

Protagonista il Mandolino

XIII edizione

Rassegna di eventi dedicati al mandolino

Modena, 28 settembre 2024 – 17 maggio 2025

Direzione artistica Roberto Palumbo

Con il patrocinio di

Con il contributo di

RAFFAELE CALACE

PRELUDI PER MANDOLINO

Con la collaborazione di

Recital per Mandolino solo

di Francesco Russo

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Ensemble Mandolinistico Estense

Stradello San Marone, 15 – 41126 Modena

http://www.mandolinoestense.it

Ensemble Mandolinistico Estense

Sabato 22 febbraio 2025

ore 18,00

Auditorium Corale Gioacchino Rossini

INGRESSO LIBERO

IL PROGRAMMA

22 febbraio 2025

Raffaele Calace (1863 – 1934)

Preludi per mandolino solo

Preludio I op.45

Preludio II op.49

Preludio III op.63

Preludio V op.74

Preludio X op.112

Preludio XIV op.149

Preludio XVI op.152

Gran Preludio op.175

igura di spicco della storia mandolinistica, Raffaele Calace, ha

innalzato il livello delle composizioni per mandolino solo attraverso i

suoi preludi. Una forma compositiva libera in cui Calace compendia la

massima espressione tecnica e sonora di uno strumento, il mandolino,

a cui egli stesso apportò importanti modifiche e migliorie. In questo programma vengono eseguiti i principali preludi, dove si può notare un livello

musicale importante frutto di un compositore che sa sfruttare eccellentemente le possibilità dello strumento. Dall’inizio del preludio I, che ricorda

il Tannhäuser Wagneriano, alla rapsodia del preludio II con la citazione

della Forza del Destino, alla polifonia del III preludio e del Gran Preludio,

le grandi melodie del V e del XIV, il virtuosismo nel X e l’ispirazione Bachiana del preludio XVI. Un viaggio nella cultura musicale di un compositore

del 900’ e nel virtuosismo di un prodigio che ha reso possibile ciò che

Paganini ha realizzato anni prima sul violino, con il mandolino. Eseguiti

ancora oggi dai maggiori interpreti e in tutte le maggiori competizioni

per mandolino solo, i Preludi di Calace erano e restano tutt’oggi all’apice

delle composizioni per mandolino.

Francesco Russo

Nato nel 2000, ha conseguito il diploma accademico di I livello con lode

presso il conservatorio “Nicola Sala” di Benevento dove sta concludendo

gli studi accademici sotto la guida del M°Michele De Martino. È risultato vincitore di diversi concorsi nazionali ed internazionali: Chieti 2021

“Concorso Sante Centurione” 1° premio e premio “virtuoso”; Campobasso “Concorso Giuseppe Pettine” 3° premio; Modena 2024 “Concorso

“Michelangelo Policarpo” 3° premio; “Rising Stars Virtual Competition”

Rhode Island 1° premio; Bergamo “Estudiantina Bergamasca” 2° premio con il W&J Mandolin Quartet. Ha partecipato ai corsi dell’Accademia

Mandolinistica Internazionale di mandolino diretta da Carlo Aonzo ed ha

frequentato corsi di perfezionamento con i M° Ugo Orlandi, Nunzio Reina

e Avi Avital presso la Accademia Stauffer. In qualità di tutor ha preso parte

all’European Kids Orchestra. Si è esibito numerose volte con orchestre a

plettro (Orchestra a plettro della penisola Sorrentina, Orchestra a plettro

del Mediterraneo) in prestigiosi teatri italiani (Teatro Maruccino di Chieti,

Teatro “Augusteo” di Salerno) inoltre ha ricoperto più volte il ruolo di

solista nei concerti per mandolino ed archi con la Real Orchestra di Napoli, Collegium Philarmonicum e Officine del Teatro S. Carlo.