(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Presentata mostra “Matteotti nella Lega dei Comuni Socialisti”: aperta

fino al 28 febbraio

Scritto da Redazione, giovedì 20 febbraio 2025

E’ stata presentata oggi in Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della

Regione Toscana Eugenio Giani la mostra “Matteotti nella lega dei comuni

socialisti 1916-1922: storia, eredità e attualità del riformismo

socialista”.

Insieme al presidente Giani erano presenti Andrea Marrucci, vicepresidente

nazionale di Ali – Autonomie locali italiane, Marco Filippeschi, direttore

di Ali, e il curatore della mostra Oscar Gaspari.

L’esposizione, organizzata in occasione del centenario della morte di

Giacomo Matteotti e inaugurata lo scorso anno a Roma, poi portata in

diversi comuni del Nord Italia, adesso è approdata a Firenze nella sede

della presidenza della Regione. La mostra racconta come Matteotti iniziò

la sua attività politica nella corrente riformista del Partito socialista

italiano e come quell’esperienza abbia caratterizzato il suo essere e la

sua attività di politico dalle origini fino alla fine.

Matteotti fu consigliere provinciale, sindaco, vice-sindaco, assessore in

diversi Comuni del Polesine, diventando interprete di un momento cruciale

nella vita del Paese, con la stagione del socialismo municipale e della

speranza di trasformare le amministrazioni locali in avamposti di

trasformazione dell’Italia e laboratori di inclusione.

“È importante continuare a indagare e riproporre la figura di Giacomo

Matteotti – ha detto il presidente Eugenio Giani – e ugualmente importante

che in tutto questo si considerino non solo le circostanze del delitto, ma

il suo percorso, la qualità del suo impegno, le sue scelte. Per questo

trovo particolarmente interessante questa mostra, che fa luce su un aspetto

meno conosciuto di Matteotti, il suo impegno nella Lega dei Comuni

socialisti. Un impegno che ci aiuta a ricordare sempre che le idee della

politica devono sapersi misurarsi con la concretezza dell’operato, farsi

responsabilità e capacità di amministrazione. E che tutto questo può ben

esercitarsi non solo nelle istituzioni nazionali, ma anche a livello dei

Comuni, persino i più piccoli. Ed è questa capacità di impegno a tutto

campo, capace di affrontare ogni questione, di opporsi alla guerra e al

fascismo ma anche di occuparsi di queste questioni, che sono convinto abbia

fatto di Matteotti l’uomo e l’avversario che più di tutti Mussolini

temeva”.

“Questa mostra – ha detto Andrea Marrucci vicepresidente nazionale di Ali

– Autonomie Locali Italiane – ha un valore grandissimo, perché non si

sofferma sul ruolo iconico di Matteotti come fiero e capace oppositore del

regime fascista, di cui denunciava le violenze e i brogli in maniera

sistematica e documentata, ma si sofferma sul Matteotti amministratore

perché aveva compreso il ruolo determinate delle amministrazioni locali

come elemento di riscatto per il proletariato. Da riformista qual era aveva

intuito che le condizioni di vita dovevano migliorare attraverso l’azione

quotidiana dei Comuni, quindi sottolineava l’importanza degli istituti

scolastici, dell’educazione, e della conoscenza del bilancio, che era lo

strumento per trovare le risorse per realizzare i servizi comunali con i

quali migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Una lezione attuale e

moderna”.

“La mostra nasce dalla constatazione che la storia della Lega dei Comuni

socialisti – ha detto il curatore della mostra Oscar Gaspari – non è stata

mai approfondita adeguatamente e ancora meno lo è stato il ruolo che in

essa ha avuto Giacomo Matteotti, un ruolo fondamentale perché Matteotti si

occupava proprio dei piccoli Comuni e dei Comuni rurali che lui riuscì a

portare al socialismo. La cosa più interessante è stata che, proprio