Cs “Posa fibra ottica a Fiorano Modenese”

Posata la fibra ultraveloce a Fiorano Modenese

Diverse zone del territorio risultano già coperte

A Fiorano Modenese è in fase di realizzazione la copertura con fibra ottica fino a 1.000 Mbits/s in download da parte di operatori di telecomunicazioni. L’Amministrazione comunale fioranese in questi anni si è adoperata per arrivare a questo risultato, reso possibile anche grazie a finanziamenti da fondi nazionali ed europei .

Sono già diverse le zone del territorio cablate con banda ultralarga, con collegamenti ad Internet fino a 10 Gigabit/s, in particolare ad oggi risultano coperti quasi tutto il villaggio artigiano di Spezzano, dove sono concentrate molte importanti aziende, e buona parte dei centri di Fiorano e Spezzano.

Per la posa della fibra ottica vengono utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti. Quando è stato necessario fare scavi l’Amministrazione comunale si è adoperata per limitare il disagio alla cittadinanza e procedere speditamente con la realizzazione della nuova rete.