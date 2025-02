Comunicato Stampa: Verde pubblico, eseguite 38 piantumazioni in diverse aree della città

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Comune di Voghera

Verde pubblico, eseguite 38 piantumazioni

in diverse aree della città

Il programma di rilancio del verde pubblico a Voghera continua con determinazione grazie

alla sinergia tra il Comune di Voghera e ASM Voghera Spa. Nella giornata di ieri sono

state ultimate le operazioni di fornitura e messa a dimora di 38 nuove alberature in diverse

aree della città. Questo intervento rientra nell’obiettivo chiaro e preciso

dell’amministrazione comunale di ripristinare il maggior numero possibile di alberi, dopo le

necessarie operazioni di abbattimento effettuate lo scorso anno a causa delle precarie

condizioni di alcuni arbusti, che avevano reso inevitabile la loro rimozione per garantire la

sicurezza pubblica.

Le nuove piantumazioni hanno interessato numerose zone strategiche del territorio

cittadino. In via Vittorio Veneto, ai civici 13 e 38, sono stati messi a dimora due peri da

fiore, mentre in Corso XXVII Marzo sono stati piantati tredici peri da fiore lungo il tratto

compreso tra la rotatoria di piazza Meardi e il sottopasso di viale Lomellina, su entrambi i

lati della carreggiata. Viale Repubblica ha visto l’aggiunta di sette tigli lungo il tratto che va

dalla rotatoria del cinema Arlecchino fino al semaforo che conduce a Rivanazzano,

sempre su entrambi i lati della strada.

Nell’area adiacente alla Coop, di fronte allo Skyfitness, sono stati piantati quattro tigli,

mentre in via Verdi sono stati messi a dimora nove bagolari, distribuendoli su entrambi i

lati della strada. Un ulteriore bagolaro è stato piantato in via Papa Giovanni XXIII e altri

due bagolari sono stati sistemati in viale Montebello, arricchendo ulteriormente il

patrimonio arboreo cittadino.

“Prevale la nostra soddisfazione nel poter ripiantumare gli alberi e le piante nei punti in cui

erano stati abbattuti per dovute ragioni di sicurezza – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori

Pubblici, Giancarlo Gabba –. Gli interventi, avviati lo scorso anno nell’ottica di ripristinare e

migliorare la situazione antecedente, porteranno al superamento di quota 6.000 piante

presenti in città, un traguardo importante specie se rapportato alle realtà aventi lo stesso

numero di abitanti.”

L’assessore Gabba ha inoltre sottolineato come questi lavori si inseriscano in un piano

annuale ben definito per la gestione del verde pubblico e la cura del patrimonio arboreo

comunale. “Nell’ambito del contratto di servizio per la gestione del verde, affidato ad ASM

Voghera Spa – ha aggiunto Gabba – è stato assegnato un incarico professionale a un

team di agronomi che si occuperanno della salvaguardia delle alberature cittadine, con

l’obiettivo di effettuare un maggior numero di valutazioni tecniche sulla stabilità degli

alberi.”

Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione e

tutela del verde urbano, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a

garantire spazi pubblici più sicuri e accoglienti.